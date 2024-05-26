Нічна тривога в Україні — БпЛА змінили напрямок, бомбардувальники, імовірно, пустили ракети

Повітряну тривогу в Україні зараз, уночі в неділю, 26 травня, оголосили в 15 областях. Червоні на карті повітряних тривог Житомирська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська та Донецька області.

У Повітряних Силах ЗС України попереджають про атаку ударних БпЛА, а також імовірні пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників.

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Карта повітряних тривог станом на 02:21 26 травня

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