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Нічна тривога в Україні — БпЛА змінили напрямок, бомбардувальники, імовірно, пустили ракети

26 травня 2024 02:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Нічна тривога в Україні — БпЛА змінили напрямок, бомбардувальники, імовірно, пустили ракети
Нічна тривога в Україні — БпЛА змінили напрямок, бомбардувальники, імовірно, пустили ракети
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу в Україні зараз, уночі в неділю, 26 травня, оголосили в 15 областях. Червоні на карті повітряних тривог Житомирська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська та Донецька області.

У Повітряних Силах ЗС України попереджають про атаку ударних БпЛА, а також імовірні пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників.

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Нічна тривога в Україні — БпЛА змінили напрямок, бомбардувальники, імовірно, пустили ракети - фото 1
Карта повітряних тривог станом на 02:21 26 травня

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