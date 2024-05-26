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Ночная тревога в Украине — БпЛА изменили направление, бомбардировщики, вероятно, пустили ракеты

26 мая 2024 02:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога сейчас, ночью 26 мая, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы ударных БпЛА и ракет
Беспилотник и ракета в небе. Фото иллюстративное: depositphotos.com/Lepasik
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу в Украине сейчас, ночью в воскресенье, 26 мая, объявили в 15 областях. Красные на карте воздушных тревог Житомирская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская и Донецкая области.

В Воздушных Силах ВС Украины предупреждают об атаке ударных БпЛА, а также о возможных пусках ракет со стратегических бомбардировщиков.

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Карта воздушных тревог на 02:21 26 мая

Что известно о ночной воздушной тревоге 26 мая

В 02:28 военные сообщили, что зафиксировали вероятные пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками. В 02:34 стало известно об изменении движения ударных беспилотников. В Воздушных силах ВС Украины отметили, что несколько групп вражеских БпЛА на севере Винницкой области держат северо-западный и западный курс. БпЛА на границе Винницкой и Житомирской областей летят на запад. Также курсом на запад следует несколько групп беспилотников в Черкасской области. БпЛА на севере Николаевской области курсируют на северо-запад, а несколько групп дронов на севере Херсонской области движутся в сторону Кривого Рога. Также есть БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей.

Ночная тревога в Украине — БпЛА изменили направление, бомбардировщики, вероятно, пустили ракеты - фото 2
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Обновлено: В 02:47 объявили воздушную тревогу в Киеве, а в 02:48 — в Сумской и Черниговской областях.

Ночная тревога в Украине — БпЛА изменили направление, бомбардировщики, вероятно, пустили ракеты - фото 3
Карта воздушных тревог на 02:48 26 мая

Военные предупредили о ракетной опасности.

Ночная тревога в Украине — БпЛА изменили направление, бомбардировщики, вероятно, пустили ракеты - фото 4
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, в первой половине ночи 26 мая во многих областях Украины тоже раздавался сигнал воздушной тревоги из-за угрозы применения "Шахедов". Кроме того, военные предупреждали о вылете с аэродрома "Оленья" стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Также мы сообщали, что ночью 26 мая во время воздушной тревоги в Одесской области раздались взрывы. Силы обороны юга Украины отметили, что идет боевая работа.

беспилотники
обстрелы
дрон Шахид-136
воздушная тревога
ракеты
опасность

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