Обстріли України 19 вересня — скільки цілей збили Повітряні сили

Мобільні групи ППО. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

Російські окупаційні війська у ніч проти 19 вересня запустили по Україні ракети різних типів та ударні дрони типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила 46 "шахедів" і одну керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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У відомстві розповіли, що окупанти вдарили по Україні різними типами зброї:

трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині із Бєлгородської області;

однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;

42 ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ).

"Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударних БпЛА. Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69", — йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.