Момент удару по арсеналу в Торопці зняли на відео — військові у паніці тікають

Пожежа на арсеналі у Торопці. Фото: скриншот

Очевидці на відео зафіксували момент влучання безпілотника на територію 107-го арсеналу ракетно-артилерійських боєприпасів, що у російському місті Торопець. У наслідок атаки почалася детонація боєприпасів.

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Момент удару зафіксували на відео

Російські військові на камеру мобільного телефона зафіксували момент влучання безпілотника по території арсеналу. Вони у паніці почали тікати.

Вибух пролунав за кілька метрів від того місця, де стояли військовослужбовці окупаційної армії.

На відео можна почути фразу, яка свідчить, що військові готувалися до шикування.

"Яке може бути шикування", — кричить один із військових, тікаючи з місця прильоту.

Зазначимо, що 18 вересня внаслідок влучання безпілотників по арсеналу і детонації боєприпасів було зафіксовано землетрус магнітудою 2,8. Крім того, вибух у Торопці був такої потужності, що його зафіксували навіть на супутникових метеокартах.

Служба безпеки України спільно з Силами оборони підтвердили факт знищення дроном складу з боєприпасами в Росії. Завдяки успішній атаці, на арсеналі знищено ракети типу "Іскандер", "Точка-У", КАБи, а також інші артилерійські припаси.