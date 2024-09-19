Обстрелы Украины 19 сентября — сколько целей сбили Воздушные силы

Мобильные группы ПВО. Фото: 126 отдельная бригада территориальной обороны

Российские оккупационные войска в ночь на 19 сентября запустили по Украине ракеты разных типов и ударные дроны типа Shahed. Противовоздушная оборона уничтожила 46 "шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В ведомстве рассказали, что оккупанты ударили по Украине разными типами оружия:

тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине из Белгородской области;

одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области;

42 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск — РФ).

"Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты все 42 ударных БпЛА. Также на восточном направлении сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69", — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.