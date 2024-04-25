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Нічні вибухи на Черкащині — РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури

25 квітня 2024 08:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Нічні вибухи на Черкащині — РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури
Наслідки обстрілів Черкащини. Фото архівне: Суспільне
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти атакували Черкаську область під ранок, 25 квітня. Уламки збитої повітряної цілі пошкодили об’єкт критичної інфраструктури. На щастя, минулося без загиблих. 

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. 

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Наслідки обстрілів Черкащини

"Зранку ворог атакував нашу Черкащину. По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО. За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі", — написав Табурець, говорячи про обстріл. 

Він додав, що внаслідок обстрілу загиблих немає. Однак, за допомогою медиків звернулися шестеро людей. 

Обстріл Черкащини 25 квітня
Скриншот

Нагадаємо, 24 квітня Росія атакувала Одесу ракетами з тактичної авіації. Під ударом опинилися житлові будинки, у яких вилетіли вікна та осипалася стеля. 

Того ж дня ворог завдав ракетного удару по Сумській області. Під прицілом окупантів опинилося передмістя обласного центру.

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