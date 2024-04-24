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Вибухи в Сумській області — окупанти завдали ракетного удару

24 квітня 2024 17:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Сумській області — окупанти завдали ракетного удару
Наслідки російського обстрілу Сумської області. Фото архівне: t.me/Sumy_news_ODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у середу, 24 квітня, завдали ракетного удару по Сумській області. Під ударом ворога опинилося передмістя обласного центру.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.

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Наразі на місці обстрілу працюють всі необхідні служби. В ОВА зазначили, що наслідки ворожої атаки уточнюються.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в укриттях!" — йдеться у повідомленні.

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Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, в результаті ракетного удару по Харкову у ніч проти 24 квітня постраждали шестеро осіб. Також від удару постраждали 33 автомобілі, припарковані поблизу, включаючи транспортні засоби Данської Ради у справах біженців.

Також окупанти упродовж останньої доби вдарили по Запорізькій області 428 разів. Під ворожим вогнем опинились 11 населених пунктів регіону.

війна
Україна
Сумська область
обстріли
окупанти

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