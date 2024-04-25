Ночные взрывы в Черкасской области — РФ атаковала объект критической инфраструктуры

Последствия обстрелов Черкасской области. Фото архивное: Суспільне

Российские оккупанты атаковали Черкасскую область под утро, 25 апреля. Обломки сбитой воздушной цели повредили объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без погибших.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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Последствия обстрелов Черкасской области

"Утром враг атаковал нашу Черкасщину. По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО. По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе", — написал Табурец, говоря об обстреле.

Он добавил, что в результате обстрела погибших нет. Однако, за помощью медиков обратились шесть человек.

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Напомним, 24 апреля Россия атаковала Одессу ракетами по тактической авиации. Под ударом оказались жилые дома, в которых вылетели окна и осыпался потолок.

В тот же день враг нанес ракетный удар по Сумской области. Под прицелом оккупантов оказался пригород областного центра.