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Ночные взрывы в Черкасской области — РФ атаковала объект критической инфраструктуры

25 апреля 2024 08:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ночные взрывы в Черкасской области — РФ атаковала объект критической инфраструктуры
Последствия обстрелов Черкасской области. Фото архивное: Суспільне
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты атаковали Черкасскую область под утро, 25 апреля. Обломки сбитой воздушной цели повредили объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без погибших.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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"Утром враг атаковал нашу Черкасщину. По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО. По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе", — написал Табурец, говоря об обстреле.

Он добавил, что в результате обстрела погибших нет. Однако, за помощью медиков обратились шесть человек.

Обстрел Черкащины 25 апреля
Скриншот

Напомним, 24 апреля Россия атаковала Одессу ракетами по тактической авиации. Под ударом оказались жилые дома, в которых вылетели окна и осыпался потолок.

В тот же день враг нанес ракетный удар по Сумской области. Под прицелом оккупантов оказался пригород областного центра.

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