Ночные взрывы в Черкасской области — РФ атаковала объект критической инфраструктуры
Российские оккупанты атаковали Черкасскую область под утро, 25 апреля. Обломки сбитой воздушной цели повредили объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без погибших.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Последствия обстрелов Черкасской области
"Утром враг атаковал нашу Черкасщину. По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО. По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе", — написал Табурец, говоря об обстреле.
Он добавил, что в результате обстрела погибших нет. Однако, за помощью медиков обратились шесть человек.
Напомним, 24 апреля Россия атаковала Одессу ракетами по тактической авиации. Под ударом оказались жилые дома, в которых вылетели окна и осыпался потолок.
В тот же день враг нанес ракетный удар по Сумской области. Под прицелом оккупантов оказался пригород областного центра.
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