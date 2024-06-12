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Нічний обстріл України — в мережі показали траєкторію польотів ворожих дронів та ракет

12 червня 2024 09:34
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Атака на Україну 12 червня — в мережі з'явилась карта траекторії ударів
Пуск ворожої ракети. Ілюстративне фото: Facebook Генштабу ЗСУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Після сьогоднішніх нічних атак безпілотниками та ракетами по території України в мережі з'явилась карта, на якій зображена траекторія польоту ворожих цілей. Також видно, звідки саме росіяни запускали "шахеди" та ракети.

Карту опублікував інформаційний Telegram-канал Monitoring у середу, 12 червня.

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"Основний напрямок удару — Київщина, Васильків. Атака розпочалась о 23:30 із застосуванням ударних БпЛА. Водночас з атакою БпЛА був виліт трьох стратегічних бомбардувальників з аеродрому "Оленья".  Орієнтовно о 01:35 виліт ще одного бомбардувальника з аеродрому "Енгельс-2", — йдеться у дописі каналу.

Допис в Telegram
Карта траєкторії польоту ворожих цілей. Фото Telegram-канал Monitoring

Також аналітики повідомили, що о 03:55 було зафіксовано 1 МіГ-31К у Рязанській області Росії. Через чотири хвилини відбувся пуск "Кинджалу" на Васильків. 

Після основної атаки було завдано удару балістичною ракетою 9м723 "Іскандер-М" по Одещині.

Вночі росіяни запустили по Дніпропетровській області чергову партію "шахедів". Силам протиповітряної оборони вдалось ліквідувати 11 цілей, але є руйнування місцевої інфраструктури та травмовані мирні мешканці. 

Російські окупанти вночі, 12 червня, атакували Україну. Зокрема, ворог намагався обстріляти Київ та область. Зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків. До того ж, одна людина отримала травми.

окупанти
обстріли
ракетний удар
мапа
війна в Україні
Шахед

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