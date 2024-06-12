Атака на Україну 12 червня — в мережі з'явилась карта траекторії ударів

Пуск ворожої ракети. Ілюстративне фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Після сьогоднішніх нічних атак безпілотниками та ракетами по території України в мережі з'явилась карта, на якій зображена траекторія польоту ворожих цілей. Також видно, звідки саме росіяни запускали "шахеди" та ракети.

Карту опублікував інформаційний Telegram-канал Monitoring у середу, 12 червня.

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Напрямки та траєкторія польоту ворожих цілей

"Основний напрямок удару — Київщина, Васильків. Атака розпочалась о 23:30 із застосуванням ударних БпЛА. Водночас з атакою БпЛА був виліт трьох стратегічних бомбардувальників з аеродрому "Оленья". Орієнтовно о 01:35 виліт ще одного бомбардувальника з аеродрому "Енгельс-2", — йдеться у дописі каналу.

Карта траєкторії польоту ворожих цілей. Фото Telegram-канал Monitoring

Також аналітики повідомили, що о 03:55 було зафіксовано 1 МіГ-31К у Рязанській області Росії. Через чотири хвилини відбувся пуск "Кинджалу" на Васильків.

Після основної атаки було завдано удару балістичною ракетою 9м723 "Іскандер-М" по Одещині.

Вночі росіяни запустили по Дніпропетровській області чергову партію "шахедів". Силам протиповітряної оборони вдалось ліквідувати 11 цілей, але є руйнування місцевої інфраструктури та травмовані мирні мешканці.

Російські окупанти вночі, 12 червня, атакували Україну. Зокрема, ворог намагався обстріляти Київ та область. Зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків. До того ж, одна людина отримала травми.