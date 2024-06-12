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Ночной обстрел Украины — в сети показали траекторию полетов вражеских дронов и ракет

12 июня 2024 09:34
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Атака на Украину 12 июня — в сети появилась карта траектории ударов
Пуск вражеской ракеты. Иллюстративное фото: Facebook Генштаба ВСУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

После ночных атак беспилотниками и ракетами по территории Украины в сети появилась карта, на которой изображена траектория полета вражеских целей. Также видно, откуда россияне запускали "шахеды" и ракеты.

Карту опубликовал информационный Telegram-канал Monitoring в среду, 12 июня.

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"Основное направление удара — Киевщина, Васильков. Атака началась в 23:30 с применением ударных БпЛА. В то же время с атакой БпЛА был вылет трех стратегических бомбардировщиков с аэродрома "Оленья". Ориентировочно в 01:35 вылет еще одного бомбардировщика с аэродрома "Энгельс-2", — говорится в сообщении канала.

Сообщение в Telegram
Карта траектории полета вражеских целей. Фото Telegram-канал Monitoring

Также аналитики сообщили, что в 03:55 было зафиксировано один МиГ-31К в Рязанской области России. Через четыре минуты произошел пуск "Кинжала" на Васильков.

После основной атаки был нанесен удар баллистической ракетой 9м723 "Искандер-М" по Одесской области.

Ночью россияне запустили по Днепропетровской области очередную партию "шахедов". Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 11 целей, но есть разрушение местной инфраструктуры и травмированные мирные жители.

Российские оккупанты ночью, 12 июня, атаковали Украину. В частности, враг пытался обстрелять Киев и область. Зафиксированы повреждения в результате падения обломков. К тому же, один человек получил травмы.

оккупанты
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война в Украине
Шахед

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