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Нічний обстріл Запорізької області: які руйнування та чи є постраждалі

25 червня 2023 09:59
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Нічний обстріл Запорізької області: які руйнування та чи є постраждалі
Співробітник ДСНС. Фото: Юрій Малашко
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч на 25 червня, російські окупаційні війська обстріляли Запорізьку область. Снаряди влучили на відкритий простір, зокрема одне з місцевих промислових підприємств.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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"Вночі ворог атакував передмістя обласного центру. Влучання відбулося на відкритих територіях, у тому числі в одне з місцевих підприємств. На щастя, людей не зачепило. Понівечено припарковані вантажівки та споруди поруч", — йдеться в повідомленні.

За словами Малашка, жодна людина не постраждала. Пошкоджено вантажні автомобілі, що стояли на стоянці, і навколишні будівлі.

Також голова Запорізької ОВА повідомив, що ворожа сторона здійснила 71 обстріл 23 населених пунктів. Противник використовував безпілотні літальні апарати для атаки на Ольгівське та Плавні, а ракетні системи залпового вогню — на Темирівку та Левадне. Зокрема було здійснили 65 артилерійських ударів по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, П'ятихаткам та іншим прифронтовим селам.

Внаслідок ворожої активності знищено вже 15 житлових будівель та іншої власності місцевих мешканців.

"Під час атак двоє мирних жителів отримали поранення 85-річна жителька Преображенки та 77-річна жителька Новоданилівки", — каже Малашко.

Запорізька область
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Юрій Малашко
Запорізька область
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Юрій Малашко
Запорізька область
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Юрій Малашко

Нагадаємо, що в Запорізькій області окупаційна влада оголосила про "ліквідацію двох терористів" у Бердянську. Один із них — підліток на ім'я Тигран Оганесян.

Також повідомлялося, що українська розвідка отримала інформацію про те, що російські окупанти готують можливий теракт на захопленій ЗАЕС. Тому у Запорізькій області проведуть навчання з метою налагодження алгоритму дій за надзвичайної ситуації.

 

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