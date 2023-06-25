Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ночной обстрел Запорожской области: какие разрушения и есть ли пострадавшие arrow

Ночной обстрел Запорожской области: какие разрушения и есть ли пострадавшие

25 июня 2023 09:59
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ночной обстрел Запорожской области: какие разрушения и есть ли пострадавшие
Сотрудник ГСЧС. Фото: Юрий Малашко
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 25 июня, российские оккупационные войска обстреляли Запорожскую область. Снаряды попали на открытые пространства, включая одно из местных промышленных предприятий. 

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Читайте также:

Обстрел Запорожской области в ночь на 25 июня

"Ночью враг атаковал пригород областного центра. Попадание произошло на открытых территориях, в том числе в одно из местных предприятий. К счастью, людей не задело. Изуродованы припаркованные грузовики и сооружения рядом", — говорится в сообщении.

По словам Малашко, ни один человек не пострадал. Повреждены стоявшие на парковке грузовые автомобили и окружающие строения.

Также глава Запорожской ОВА сообщил, что вражеская сторона выполнила 71 обстрел 23-х населенных пунктов. Противник использовал беспилотные летательные аппараты для атаки на Ольговское и Плавное, а ракетные системы залпового огня — на Темировку и Левадное. В частности было произвели 65 артиллерийских ударов по Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Новодаровке, Пятихаткам и другим прифронтовым деревням.

В результате вражеской активности уничтожено уже 15 жилых зданий и другой собственности местных обитателей.

"Во время атак двое мирных жителей получили ранения 85-летняя жительница Преображенки и 77-летняя жительница Новоданиловки", — говорит Малашко.

Запорожская область
Последствия обстрела Запорожской области. Фото: Юрий Малашко
Запорожская область
Последствия обстрела Запорожской области. Фото: Юрий Малашко
Запорожская область
Последствия обстрела Запорожской области. Фото: Юрий Малашко

Напомним, что в Запорожской области оккупационные власти объявили о "ликвидации двух террористов" в Бердянске. Один из них — подросток по имени Тигран Оганесян.

Также сообщалось, что украинская разведка получила информацию о том, что российские оккупанты готовят возможный теракт на захваченной ЗАЭС. Поэтому в Запорожской области проведут обучение с целью налаживания алгоритма действий при чрезвычайной ситуации.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас