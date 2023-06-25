Ночной обстрел Запорожской области: какие разрушения и есть ли пострадавшие

Сотрудник ГСЧС. Фото: Юрий Малашко

В ночь на 25 июня, российские оккупационные войска обстреляли Запорожскую область. Снаряды попали на открытые пространства, включая одно из местных промышленных предприятий.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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Обстрел Запорожской области в ночь на 25 июня

"Ночью враг атаковал пригород областного центра. Попадание произошло на открытых территориях, в том числе в одно из местных предприятий. К счастью, людей не задело. Изуродованы припаркованные грузовики и сооружения рядом", — говорится в сообщении.

По словам Малашко, ни один человек не пострадал. Повреждены стоявшие на парковке грузовые автомобили и окружающие строения.

Также глава Запорожской ОВА сообщил, что вражеская сторона выполнила 71 обстрел 23-х населенных пунктов. Противник использовал беспилотные летательные аппараты для атаки на Ольговское и Плавное, а ракетные системы залпового огня — на Темировку и Левадное. В частности было произвели 65 артиллерийских ударов по Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Новодаровке, Пятихаткам и другим прифронтовым деревням.

В результате вражеской активности уничтожено уже 15 жилых зданий и другой собственности местных обитателей.

"Во время атак двое мирных жителей получили ранения — 85-летняя жительница Преображенки и 77-летняя жительница Новоданиловки", — говорит Малашко.

Последствия обстрела Запорожской области. Фото: Юрий Малашко

Последствия обстрела Запорожской области. Фото: Юрий Малашко

Последствия обстрела Запорожской области. Фото: Юрий Малашко

Напомним, что в Запорожской области оккупационные власти объявили о "ликвидации двух террористов" в Бердянске. Один из них — подросток по имени Тигран Оганесян.

Также сообщалось, что украинская разведка получила информацию о том, что российские оккупанты готовят возможный теракт на захваченной ЗАЭС. Поэтому в Запорожской области проведут обучение с целью налаживания алгоритма действий при чрезвычайной ситуации.