Нічний удар по Українці: стало відомо про постраждалих та руйнування
Українські Сили оборони у ніч з 27 на 28 квітня збили усі ракети у небі над Київською областю. Але уламки однієї російської ракети пошкодили будинок у місті Українка.
Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
Обстріл Київської області
За інформацією Руслана Кравченка, російські окупанти уночі атакували Київську область.
"У регіоні працювала ППО. Усі ворожі цілі знищені", — наголосив голова Київської ОВА, подякувавши Збройним силам України за виконану роботу.
Пошкодження і травмовані в Українці
На жаль, внаслідок російської атаки постраждало місто Українка у Київській області.
Уламки збитої російської ракети упали на житловий масив і зачепили багатоповерховий житловий будинок.
Було пошкоджено квартири на 5 і 6 поверхах постраждалої багатоповерхівки.
Постраждала внаслідок інциденту неповнолітня місцева мешканка. Дитину доправили на обстеження і лікування у Охматдит.
Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про деталі масового ракетного удару.
За його словами, російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.
Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.