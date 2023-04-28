Нічний удар по Українці: стало відомо про постраждалих та руйнування

Наслідки нічного ракетного обстрілу України. Фото із соцмереж

Українські Сили оборони у ніч з 27 на 28 квітня збили усі ракети у небі над Київською областю. Але уламки однієї російської ракети пошкодили будинок у місті Українка.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

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Обстріл Київської області

За інформацією Руслана Кравченка, російські окупанти уночі атакували Київську область.

"У регіоні працювала ППО. Усі ворожі цілі знищені", — наголосив голова Київської ОВА, подякувавши Збройним силам України за виконану роботу.

Пошкодження і травмовані в Українці

На жаль, внаслідок російської атаки постраждало місто Українка у Київській області.

Уламки збитої російської ракети упали на житловий масив і зачепили багатоповерховий житловий будинок.

Було пошкоджено квартири на 5 і 6 поверхах постраждалої багатоповерхівки.

Постраждала внаслідок інциденту неповнолітня місцева мешканка. Дитину доправили на обстеження і лікування у Охматдит.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про деталі масового ракетного удару.

За його словами, російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.