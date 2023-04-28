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Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

28 квітня 2023 07:32
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Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний. Фото: Facebook Валерія Залужного
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Під час нічної атаки, 28 квітня, ворог випустив по Україні 23 крилатих ракети. З них 21 — знищено.

Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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За словами Залужного, близько 4:00 години ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня. 

"Цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь". Разом – до перемоги!" — наголосив Головнокомандувач.

скріншот

Нагадаємо, під час ракетної атаки України вночі 28 квітня у Дніпрі загинули молода жінка та трирічна дитина.

Окрім того, окупанти завдали удару по Умані Черкаської області. Там внаслідок атаки зруйновано житловий будинок.

Також вибухи було чутно у Києві та Миколаєві. Пізніше повідомили, що лише в небі над столицею Повітряними силами було знищено 11 крилатих ракет та збито два безпілотники. Серед цивільного населення постраждалих, на щастя, немає.

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