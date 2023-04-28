Ночной удар по Украинке: стало известно о пострадавших и разрушениях
Украинские силы обороны в ночь с 27 на 28 апреля сбили все ракеты в небе над Киевской областью. Но обломки одной российской ракеты повредили здание в городе Украинка.
Об этом сообщил на своей Facebook-странице глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
Обстрел Киевской области
По информации Руслана Кравченко, российские оккупанты ночью атаковали Киевскую область.
"В регионе работала ПВО. Все вражеские цели уничтожены", — подчеркнул глава Киевской ОВО, поблагодарив Вооруженные силы Украины за проделанную работу.
Повреждения и травмированные в Украине
К сожалению, в результате российской атаки пострадал город Украинка в Киевской области.
Обломки сбитой российской ракеты упали на жилмассив и зацепили многоэтажный жилой дом.
Были повреждены квартиры на 5 и 6 этажах пострадавшей многоэтажки.
Пострадала в результате инцидента несовершеннолетняя местная жительница. Ребенка доставили на обследование и лечение в Охматдет.
Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о деталях массового ракетного удара.
По его словам, российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.
Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны было уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.