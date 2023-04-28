Ночной удар по Украинке: стало известно о пострадавших и разрушениях

Последствия ночных ракетных обстрелов Украины. Фото из соцсетей

Украинские силы обороны в ночь с 27 на 28 апреля сбили все ракеты в небе над Киевской областью. Но обломки одной российской ракеты повредили здание в городе Украинка.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

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Обстрел Киевской области

По информации Руслана Кравченко, российские оккупанты ночью атаковали Киевскую область.

"В регионе работала ПВО. Все вражеские цели уничтожены", — подчеркнул глава Киевской ОВО, поблагодарив Вооруженные силы Украины за проделанную работу.

Повреждения и травмированные в Украине

К сожалению, в результате российской атаки пострадал город Украинка в Киевской области.

Обломки сбитой российской ракеты упали на жилмассив и зацепили многоэтажный жилой дом.

Были повреждены квартиры на 5 и 6 этажах пострадавшей многоэтажки.

Последствия падения российской ракеты на Украинку

Фото: Telegram Небытова

Пострадавший от российской ракеты дом в Украине

​​​Фото: Telegram Небытова

Пострадала в результате инцидента несовершеннолетняя местная жительница. Ребенка доставили на обследование и лечение в Охматдет.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о деталях массового ракетного удара.

По его словам, российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны было уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.