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Нічний удар по Умані: стало відомо про загиблих у зруйнованій багатоповерхівці

28 квітня 2023 07:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Нічний удар по Умані: стало відомо про загиблих у зруйнованій багатоповерхівці
Житлова багатоповерхівка в Умані після прильоту російської ракети. Фото: Telegram-канал “КРЕМІНЬ | НОВИНИ | КРЕМЕНЧУК”
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У обстріляній у ніч з 27 на 28 квітня російськими військами Умані збільшилася кількість поранених. Також відомо про трьох загиблих мешканців ураженої житлової багатоповерхівки.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

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Рятувальна операція в Умані

Очільник Черкаської ОВА поінформував про те, що в Умані на місці влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку триває рятувальна операція.

Станом на 7:17 ранку збільшилася кількість поранених та травмованих мешканців ураженого будинку.

Якщо за попередніми даними таких було п’ятеро, то зараз відомо уже про вісьмох поранених місцевих жителів.

Загиблі уманці

На жаль, не обійшлося і без фатальних втрат.

Як уточнив Ігор Табурець, загинуло від влучання російської ракети щонайменше три людини.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня Україна пережила чергову масовану ракетну атаку.

Були зафіксовані влучання у кількох містах України, зокрема, в Умані та Дніпрі.

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