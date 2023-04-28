Ночной удар по Умани: стало известно о погибших в разрушенной многоэтажке
В обстрелянной в ночь с 27 на 28 апреля российскими войсками Умани увеличилось количество раненых. Также известно о трех погибших жителях пораженной жилой многоэтажки.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
Спасательная операция в Умани
Глава Черкасской ОВА проинформировал о том, что в Умани на месте попадания российской ракеты в жилую многоэтажку продолжается спасательная операция.
По состоянию на 7:17 утра увеличилось количество раненых и травмированных жителей пораженного дома.
Если по предварительным данным таковых было пятеро, то сейчас известно уже о восьми раненых местных жителях.
Погибшие уманцы
К сожалению, не обошлось и без роковых потерь.
Как уточнил Игорь Табурец, погибли от попадания российской ракеты по меньшей мере три человека.
Напомним, что в ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку.
Были зафиксированы попадания в нескольких городах Украины, в частности, в Умани и Днепре.