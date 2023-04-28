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Ночной удар по Умани: стало известно о погибших в разрушенной многоэтажке

28 апреля 2023 07:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Ночной удар по Умани: стало известно о погибших в разрушенной многоэтажке
Жилая многоэтажка в Умани после прилета российской ракеты. Фото: Telegram-канал “КРЕМІНЬ | НОВИНИ | КРЕМЕНЧУК”
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В обстрелянной в ночь с 27 на 28 апреля российскими войсками Умани увеличилось количество раненых. Также известно о трех погибших жителях пораженной жилой многоэтажки.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

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Спасательная операция в Умани

Глава Черкасской ОВА проинформировал о том, что в Умани на месте попадания российской ракеты в жилую многоэтажку продолжается спасательная операция.

По состоянию на 7:17 утра увеличилось количество раненых и травмированных жителей пораженного дома.

Если по предварительным данным таковых было пятеро, то сейчас известно уже о восьми раненых местных жителях.

Погибшие уманцы

К сожалению, не обошлось и без роковых потерь.

Как уточнил Игорь Табурец, погибли от попадания российской ракеты по меньшей мере три человека.

Напомним, что в ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку.

Были зафиксированы попадания в нескольких городах Украины, в частности, в Умани и Днепре.

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