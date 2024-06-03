Нідерланди дозволили Україні бити по РФ з F-16

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен та Президент України Володимир Зеленський на фоні F-16. Фото: ОП

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використовувати 24 винищувачі F-16, які отримає від цієї країни, для завдавання ударів по території Росії. Головне — дотримуватися міжнародного права.

Про це повідомляє Politico.

Читайте також:

Дозвіл Нідердандів на удари України по Росії — що відомо

Оллонгрен каже, що Нідерланди не будуть вводити обмеження, як у випадку з Бельгією, де прем'єр-міністр Александр Де Кроо застеріг Україну від польотів винищувачів F-16, які вона отримає від його країни, у повітряному просторі РФ.

"Обмеження в бельгійському стилі не існує. Ми застосовуємо той самий принцип, який ми застосовували до кожної іншої поставки сил і засобів, а саме: як тільки ми передаємо їх Україні, вони можуть ними користуватися", — сказала Оллонгрен.

Амстердам, як вона стверджує, просить Україну дотримуватися міжнародного права і права на самооборону, як вказано в Статуті ООН.

Нагадаємо, напередодні Адміністрація президента США Джо Байдена негласно надала Україні дозвіл на удари по території Росії. Однак це стосується виключно захисту Харківської області.

Раніше Комітет з розвідки Палати представників США звернувся до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії.