Нідерланди дозволили Україні бити по РФ з F-16, — Politico
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використовувати 24 винищувачі F-16, які отримає від цієї країни, для завдавання ударів по території Росії. Головне — дотримуватися міжнародного права.
Про це повідомляє Politico.
Дозвіл Нідердандів на удари України по Росії — що відомо
Оллонгрен каже, що Нідерланди не будуть вводити обмеження, як у випадку з Бельгією, де прем'єр-міністр Александр Де Кроо застеріг Україну від польотів винищувачів F-16, які вона отримає від його країни, у повітряному просторі РФ.
"Обмеження в бельгійському стилі не існує. Ми застосовуємо той самий принцип, який ми застосовували до кожної іншої поставки сил і засобів, а саме: як тільки ми передаємо їх Україні, вони можуть ними користуватися", — сказала Оллонгрен.
Амстердам, як вона стверджує, просить Україну дотримуватися міжнародного права і права на самооборону, як вказано в Статуті ООН.
Нагадаємо, напередодні Адміністрація президента США Джо Байдена негласно надала Україні дозвіл на удари по території Росії. Однак це стосується виключно захисту Харківської області.
Раніше Комітет з розвідки Палати представників США звернувся до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії.
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