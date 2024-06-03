Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Нидерланды разрешили Украине бить по РФ из F-16, — Politico arrow

Нидерланды разрешили Украине бить по РФ из F-16, — Politico

3 июня 2024 14:23
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Нидерланды разрешили Украине бить по РФ с F-16
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и Президент Украины Владимир Зеленский на фоне F-16. Фото: ОП
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина сможет использовать 24 истребителя F-16, которые получит от этой страны, для нанесения ударов по территории России. Главное — соблюдать международное право.

Об этом сообщает Politico.

Читайте также:

Разрешение Нидердандов на удары Украины по России — что известно

Оллонгрен говорит, что Нидерланды не будут вводить ограничения, как в случае с Бельгией, где премьер-министр Александр Де Кроо предостерег Украину от полетов истребителей F-16, которые она получит от его страны, в воздушном пространстве РФ.

"Ограничения в бельгийском стиле не существует. Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к каждой другой поставке сил и средств, а именно: как только мы передаем их Украине, они могут ими пользоваться", — сказала Оллонгрен.

Амстердам, как она утверждает, просит Украину соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН.

Напомним, накануне Администрация президента США Джо Байдена негласно предоставила Украине разрешение на удары по территории России. Однако это касается исключительно защиты Харьковской области.

Ранее Комитет по разведке Палаты представителей США обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России.

война в Украине
Нидерланды
истребитель
россияне
F-16
авиация
война
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня