Нидерланды разрешили Украине бить по РФ с F-16

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и Президент Украины Владимир Зеленский на фоне F-16. Фото: ОП

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина сможет использовать 24 истребителя F-16, которые получит от этой страны, для нанесения ударов по территории России. Главное — соблюдать международное право.

Об этом сообщает Politico.

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Оллонгрен говорит, что Нидерланды не будут вводить ограничения, как в случае с Бельгией, где премьер-министр Александр Де Кроо предостерег Украину от полетов истребителей F-16, которые она получит от его страны, в воздушном пространстве РФ.

"Ограничения в бельгийском стиле не существует. Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к каждой другой поставке сил и средств, а именно: как только мы передаем их Украине, они могут ими пользоваться", — сказала Оллонгрен.

Амстердам, как она утверждает, просит Украину соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН.

Напомним, накануне Администрация президента США Джо Байдена негласно предоставила Украине разрешение на удары по территории России. Однако это касается исключительно защиты Харьковской области.

Ранее Комитет по разведке Палаты представителей США обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России.