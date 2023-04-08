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Нідерландські морпіхи навчають українських військових у Великій Британії

8 квітня 2023 10:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Українські військові на навчаннях у Британії. Фото: Ministry of Defence / AS1 Amber Mayall
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Британські та нідерландські морпіхи проводять заняття з ведення позиційних (траншейних) бойових дій для українських бійців. Правильні вміння можуть врятувати життя десятків людей під час бою.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Як повідомляють у відомстві, інструктори Корпусу морської піхоти Королівських Військово-морських сил Збройних Сил Нідерландів проводять заняття з ведення позиційних (траншейних) бойових дій. Зокрема відпрацьовується підготовка, захоплення та утримання окопу, траншеї, позиції під час якої новобранці створюють систему окопів, проводять патрулювання у наступі та координують розвідку позицій противника в рамках базової загальновійськової підготовки у Великій Британії.

українські військові на навчаннях в Британії
 Фото: Ministry of Defence / AS1 Amber Mayall
українські військові на навчаннях в Британії
 Фото: Ministry of Defence / AS1 Amber Mayall

"Правильні вміння, доведені до автоматизму, рятують власне життя, або життя побратимів чи посестер", — зазначають у Генштабі.

Там також додали, що Нідерланди та Велика Британія продовжують підтримувати народ України та надають постійну підтримку у відповідь на триваючі порушення росією міжнародного права.

українські військові на навчаннях в Британії
 Фото: Ministry of Defence / AS1 Amber Mayall
українські військові на навчаннях в Британії
 Фото: Ministry of Defence / AS1 Amber Mayall
українські військові на навчаннях в Британії
 Фото: Ministry of Defence / AS1 Amber Mayall
українські військові на навчаннях в Британії
 Фото: Ministry of Defence / AS1 Amber Mayall
українські військові на навчаннях в Британії
 Фото: Ministry of Defence / AS1 Amber Mayall
українські військові на навчаннях в Британії
 Фото: Ministry of Defence / AS1 Amber Mayall
українські військові на навчаннях в Британії
 Фото: Ministry of Defence / AS1 Amber Mayall

Нагадаємо, у Польщі команда канадських військових саперів навчає українських захисників навичкам подолання мінної загрози на полі бою. Навчання тривають в рамках навчальної операції Збройних Сил Канади UNIFIER.

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