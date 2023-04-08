Нидерландские морпехи учат украинских военных в Великобритании

Украинские военные на учениях в Британии. Фото: Ministery of Defence / AS1 Amber Mayall

Британские и нидерландские морпехи проводят занятия по ведению позиционных (траншейных) боевых действий для украинских бойцов. Правильные умения могут спасти жизнь десятков людей во время боя.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Как сообщают в ведомстве, инструкторы Корпуса морской пехоты Королевских Военно-Морских сил Вооруженных Сил Нидерландов проводят занятия по ведению позиционных (траншейных) боевых действий. В частности, отрабатывается подготовка, захват и содержание окопа, траншеи, позиции во время которой новобранцы создают систему окопов, проводят патрулирование в наступлении и координируют разведку позиций противника в рамках базовой общевойсковой подготовки в Великобритании.

Фото: Ministery of Defence / AS1 Amber Mayall

Фото: Ministery of Defence / AS1 Amber Mayall

"Правильные умения, доведенные до автоматизма, спасают собственную жизнь или жизнь собратьев или посестер", — отмечают в Генштабе.

Там также добавили, что Нидерланды и Великобритания продолжают поддерживать народ Украины и оказывают постоянную поддержку в ответ на продолжающиеся нарушения россией международного права.

Фото: Ministery of Defence / AS1 Amber Mayall

Фото: Ministery of Defence / AS1 Amber Mayall

Фото: Ministery of Defence / AS1 Amber Mayall

Фото: Ministery of Defence / AS1 Amber Mayall

Фото: Ministery of Defence / AS1 Amber Mayall

Фото: Ministery of Defence / AS1 Amber Mayall

Фото: Ministery of Defence / AS1 Amber Mayall

Напомним, в Польше команда канадских военных саперов обучает украинских защитников навыкам преодоления минной угрозы на поле боя. Учения продолжаются в рамках учебной операции Вооруженных сил Канады UNIFIER.