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Нидерландские морпехи учат украинских военных в Великобритании

8 апреля 2023 10:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинские военные на учениях в Британии. Фото: Ministery of Defence / AS1 Amber Mayall
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Британские и нидерландские морпехи проводят занятия по ведению позиционных (траншейных) боевых действий для украинских бойцов. Правильные умения могут спасти жизнь десятков людей во время боя.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Как сообщают в ведомстве, инструкторы Корпуса морской пехоты Королевских Военно-Морских сил Вооруженных Сил Нидерландов проводят занятия по ведению позиционных (траншейных) боевых действий. В частности, отрабатывается подготовка, захват и содержание окопа, траншеи, позиции во время которой новобранцы создают систему окопов, проводят патрулирование в наступлении и координируют разведку позиций противника в рамках базовой общевойсковой подготовки в Великобритании.

украинские военные на учениях в Британии
Фото: Ministery of Defence / AS1 Amber Mayall
украинские военные на учениях в Британии
Фото: Ministery of Defence / AS1 Amber Mayall

"Правильные умения, доведенные до автоматизма, спасают собственную жизнь или жизнь собратьев или посестер", — отмечают в Генштабе.

Там также добавили, что Нидерланды и Великобритания продолжают поддерживать народ Украины и оказывают постоянную поддержку в ответ на продолжающиеся нарушения россией международного права.

украинские военные на учениях в Британии
Фото: Ministery of Defence / AS1 Amber Mayall
украинские военные на учениях в Британии
Фото: Ministery of Defence / AS1 Amber Mayall
украинские военные на учениях в Британии
Фото: Ministery of Defence / AS1 Amber Mayall
украинские военные на учениях в Британии
Фото: Ministery of Defence / AS1 Amber Mayall
украинские военные на учениях в Британии
Фото: Ministery of Defence / AS1 Amber Mayall
украинские военные на учениях в Британии
Фото: Ministery of Defence / AS1 Amber Mayall
украинские военные на учениях в Британии
Фото: Ministery of Defence / AS1 Amber Mayall

Напомним, в Польше команда канадских военных саперов обучает украинских защитников навыкам преодоления минной угрозы на поле боя. Учения продолжаются в рамках учебной операции Вооруженных сил Канады UNIFIER.

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