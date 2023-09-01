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Никто не понимает войны лучше украинцев: в Минобороны ответили на советы горе-экспертов

1 сентября 2023 13:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Никто не понимает войны лучше украинцев: в Минобороны ответили на советы горе-экспертов
Воины ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В международной печати и на каналах некоторых военных экспертов стала активно распространяться информация о несостоятельности ВСУ достичь целей контрнаступления. Кроме того, некоторые политики в Европе заявляют, что Украина не сможет выиграть войну против России.

Министерство обороны Украины обнародовало видео, в котором ответило на заявления горе-экспертов.

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в Минобороны намекнули всем "знатокам" войны, что никто не понимает ее лучше украинцев.

"Нам нужны боеприпасы, а не советы", — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны также напомнили, что если бы украинцы слушали то, что говорили представители других наций в феврале 2022 года, Украины уже давно бы не существовало.

Ранее мы сообщали, что Украина, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, должна вмешиваться во все политические процессы других стран. Это связано с тем, что политика "моя хата с краю ничего не знаю", привела Украину к событиям 2014 года, которые сейчас имеют продолжение.

Напомним, Украина активно стремится вернуть Крым во время войны с Россией. При этом стратегический план Украины может заключаться в создании "земного блокпоста", чтобы перекрыть доступ в Крым из-за сухопутного сообщения.

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