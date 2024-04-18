Германия анонсировала передачу новых ПВО IRIS-T для Украины
Руководитель немецкой компании Diehl Defence, производящей зенитно-ракетные комплексы Iris-T SLM, Гельмут Раух анонсировал передачу Украине дополнительных систем ПВО IRIS-T. Чиновник 18 апреля находится с визитом в Киеве вместе с вице-канцлером Робертом Габеком.
Об этом пишет Bild.
Новые ПВО для Украины
"Три наших системы уже находятся в Украине, и еще больше будет поставлено в этом году. Следующая — всего через несколько недель", — сказал Раух, говоря о передаче ПВО.
Как известно, немецкий вице-канцлер Роберт Габек уже второй раз находится в Украине после начала российского вторжения. В этот раз в центре внимания его поездки — последние обстрелы РФ энергетической инфраструктуры Украины, помощь нашей стране и укрепление экономики между государствами.
Кроме того, Габек намерен встретиться с Зеленским.
Напомним, Германия запустила инициативу по поиску новых систем ПВО для Украины.
На днях также стало известно, что Германия предоставит дополнительный Patriot нашему государству.
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