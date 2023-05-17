Німеччина готова передати заморожені російські активи для відбудови України

Зруйнований будинок внаслідок російських обстрілів. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

У Німеччині заявили, що російські активи можуть бути використані для відшкодування збитків Україні від війни. Уряд вже розглядає низку можливих шляхів для цього.

Про це повідомляє Sky News.

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Німеччина заявила, що російські активи можуть бути використані для відшкодування збитків Україні від війни.

Уряд розглядає низку механізмів для забезпечення збитків, причому одним із маршрутів досліджуються російські активи, сказав речник.

Це сталося після того, як європейські лідери, включаючи канцлера Німеччини Олафа Шольца, погодилися створити реєстр збитків за війну в Україні під час зустрічі в Рейк'явіку цього тижня.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати заявляли, що на відновлення зруйнованої інфраструктури України хочуть спрямувати заблоковані російські активи.