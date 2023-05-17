Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Германия готова передать замороженные российские активы для восстановления Украины arrow

Германия готова передать замороженные российские активы для восстановления Украины

17 мая 2023 15:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Германия готова передать замороженные российские активы для восстановления Украины
Разрушен дом в результате российских обстрелов. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Германии заявили, что российские активы могут быть использованы для возмещения ущерба Украине от войны. Правительство уже рассматривает ряд возможных путей для этого.

Об этом сообщает Sky News.

Читайте также:

Российские активы для восстановления Украины

Германия заявила, что российские активы могут быть использованы для возмещения ущерба Украине от войны.

Правительство рассматривает ряд механизмов для обеспечения ущерба, причем одним из маршрутов исследуются российские активы, сказал спикер.

Это произошло после того, как европейские лидеры, включая канцлера Германии Олафа Шольца, согласились создать реестр ущерба за войну в Украине во время встречи в Рейкьявике на этой неделе.

Напомним, ранее США заявляли, что на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины хотят направить заблокированные российские активы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас