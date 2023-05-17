Германия готова передать замороженные российские активы для восстановления Украины

Разрушен дом в результате российских обстрелов. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

В Германии заявили, что российские активы могут быть использованы для возмещения ущерба Украине от войны. Правительство уже рассматривает ряд возможных путей для этого.

Об этом сообщает Sky News.

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Российские активы для восстановления Украины

Германия заявила, что российские активы могут быть использованы для возмещения ущерба Украине от войны.

Правительство рассматривает ряд механизмов для обеспечения ущерба, причем одним из маршрутов исследуются российские активы, сказал спикер.

Это произошло после того, как европейские лидеры, включая канцлера Германии Олафа Шольца, согласились создать реестр ущерба за войну в Украине во время встречи в Рейкьявике на этой неделе.

Напомним, ранее США заявляли, что на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины хотят направить заблокированные российские активы.