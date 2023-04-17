"Отложи деньги на репарации": українські партизани почали тероризувати окупантів написами на рублях
Українські партизани нагадуватимуть окупантам, чий Крим, хто переможе у війні та кому треба готуватися до репарацій. Для цього на російські гроші, які перебувають в обігу на захоплених територіях України, наносять відповідні написи.
Про це повідомило мелітопольське видання "Ріа-Мелітополь".
Партизани нагадують окупантам
Українські патріоти з партизанської організації "Жовта стрічка" вирішили оригінальним способом нагадати росіянам, що вони на окупованих територіях не назавжди.
Для цього вони почали робити на російських рублях, які перебувають в обігу на захоплених територіях українських областей, проукраїнські написи.
Крим це Україна, а надалі — репарації
На банкнотах, фото яких були оприлюднені в мережі, росіянам нагадують, що Крим — це частина України, Росія програє війну, а росіяни мають готувати гроші для репарацій.
Партизани запевнили, що купюри з такими написами будуть розповсюджені на усіх окупованих територіях.
Нагадаємо, що до роковин вторгнення у тимчасово окупованому Севастополі партизани встановили український прапор.