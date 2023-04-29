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Німеччина готує "невидимих" байдарників для контрнаступу ЗСУ, — ЗМІ

29 квітня 2023 13:06
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Німеччина готує "невидимих" байдарників для контрнаступу ЗСУ, — ЗМІ
Військові байдарники. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Німеччина готує бойових байдарників, які будуть задіяні у контрнаступі для форсування річки Дніпро. Німецькі фахівці навчають елітних бійців у тренувальному таборі на сході України.

Про це пише Bild.

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Під час тренувань солдати у повному бойовому спорядженні несуть байдарки в море, а потім при повному озброєнні перепливають річку.

Видання стверджує, що українці використовують саморобні байдарки, які відповідають військовим стандартам та можуть легко транспортуватися важкодоступною місцевістю. Байдарки мають спеціальне покриття та структуру з низьким інфрачервоним свіченням, що робить їх майже невидимими для ворога у темряві.

Такий спосіб пересування річкою дозволяє українським військовим підійти до ворога непомітно, оскільки відсутній шум двигуна і веслярі знаходяться ближче до води, що робить їх майже невидимими для ворога.

Також наголошується, що байдарки набагато ефективніші для контрнаступу, ніж моторні човни, які можуть привернути увагу супротивника.

Українських байдарників буде захищено з берегом снайперами. Поки невідомо, де саме українці будуть використовувати своїх бійців-байдарників.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські Збройні сили готуються до контрнаступу, який включає звільнення Криму. Глава держави наголосив, що однією з головних цілей контрнаступу є повернення українського півострова, проте успіх залежить від продовження постачання зброї з боку західних партнерів.

 

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