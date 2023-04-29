Зеленский рассказал, что предусматривает контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Вооруженные силы готовятся к контрнаступлению, которое включает освобождение Крыма. Глава государства подчеркнул, что одной из главных целей контрнаступления является возвращение украинского полуострова, однако успех зависит от продолжения поставок оружия со стороны западных партнеров.

Об этом Зеленский сообщил в интервью скандинавским СМИ, передает Yle.

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Зеленский отметил, что российские войска теряют мотивацию и переживают за последствия отступления. Он также предупредил, что война может занять много лет, но подчеркнул, что другим государствам сейчас проще поддержать Украину, чем рисковать началом третьей мировой войны.

"Они боятся нас, а также последствий, если они отступят", – уточнил Зеленский.

Президент Украины выразил надежду на успех контрнаступления, которое должно быть организованным и успешным. Зеленский также подчеркнул, что сохранение жизней украинских военнослужащих имеет большое значение, и поэтому важно продолжать снабжать их необходимым оружием и снаряжением.

Напомни, что Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному отправлять военкомов из центров комплектаций на фронт. На их места будут ставить воинов, которые получили ранения.