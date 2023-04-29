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Германия готовит "невидимых" байдарщиков для контрнаступления ВСУ, — СМИ

29 апреля 2023 13:06
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Германия готовит "невидимых" байдарщиков для контрнаступления ВСУ, — СМИ
Военные байдарщики. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Германия готовит боевых байдарщиков, которые будут задействованы в контрнаступлении для форсирования реки Днепр. Немецкие специалисты обучают элитных бойцов в тренировочном лагере на востоке Украины. 

Об этом пишет Bild.

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Во время тренировок, солдаты в полном боевом снаряжении несут байдарки в море, а затем при полном вооружении переплывают реку.

Издание утверждает, что украинцы используют самодельные байдарки, которые соответствуют военным стандартам и могут легко транспортироваться по труднодоступной местности. Байдарки имеют специальное покрытие и структуру с низким инфракрасным свечением, что делает их почти невидимыми для врага в темноте.

Такой способ передвижения по реке позволяет украинским военным подойти к врагу незаметно, поскольку отсутствует шум двигателя и гребцы находятся ближе к воде, что делает их почти невидимыми для врага. 

Также отмечается, что байдарки гораздо более эффективны для контрнаступления, чем моторные лодки, которые могут привлечь внимание противника. 

Украинские байдарщики будут защищены с берегом снайперами. При этом пока нет информации Пока неизвестно, где именно украинцы будут использовать своих бойцов-байдарщиков. 

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Вооруженные силы готовятся к контрнаступлению, которое включает освобождение Крыма. Глава государства подчеркнул, что одной из главных целей контрнаступления является возвращение украинского полуострова, однако успех зависит от продолжения поставок оружия со стороны западных партнеров.

 

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