Німеччина надала Україні новий пакет допомоги — що він містить
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. До списку переданої техніки та обладнання також увійшла зенітна самохідна установка Skynex.
Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини.
Новий пакет допомоги від Німеччини
Згідно з переліком оборонного відомства ФРН, Україна отримала:
- 10 БМП Marder з боєкомплектом, деталями та запчастинами;
- боєприпаси для танків Leopard 2 та зенітних самоходок Gepard;
- скорострільну систему ППО Skynex з боєкомплектом;
- боєкомплект для ЗРК IRIS-T;
- високочастотні повітряні радари TRML-4D;
- 7500 артилерійських снарядів 155 мм;
- 18000 боєприпасів 40 мм;
- 3000 протитанкових гранатометів Matador;
- боєприпаси до 120-мм мінометів;
- мостоукладач Biber з деталями та запчастинами;
- БРЕМ Dachs та дев'ять мінних тралів;
- протиракетна система захисту гелікоптерів AMPS;
- 60 запасних моторів для човнів;
- шість великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh для транспортування важкої техніки;
- маскувальні сітки, дощовики та 100 тис. аптечок.
Також у відомстві додають, що до передачі готується важкий ЗРК Patriot. Однак зауважили, що на прохання Бундесверу та Люфтваффе, які курують операцію, його передача стоїть під грифом "цілком таємно" з міркувань безпеки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що США закупили у Казахстану 81 бойовий лі так радянського зразка, які можуть передати Україні. В списку фігурує навіть винищувач-перехоплювач МіГ-31.
Водночас міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Італія може передати Україні крилаті ракети Storm Shadow за прикладом Парижа та Лондона.
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