Німеччина надала Україні новий пакет допомоги — що він містить

Українські солдати готують німецьку БМП Marder. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. До списку переданої техніки та обладнання також увійшла зенітна самохідна установка Skynex.

Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини.

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Згідно з переліком оборонного відомства ФРН, Україна отримала:

10 БМП Marder з боєкомплектом, деталями та запчастинами;

боєприпаси для танків Leopard 2 та зенітних самоходок Gepard;

скорострільну систему ППО Skynex з боєкомплектом;

боєкомплект для ЗРК IRIS-T;

високочастотні повітряні радари TRML-4D;

7500 артилерійських снарядів 155 мм;

18000 боєприпасів 40 мм;

3000 протитанкових гранатометів Matador;

боєприпаси до 120-мм мінометів;

мостоукладач Biber з деталями та запчастинами;

БРЕМ Dachs та дев'ять мінних тралів;

протиракетна система захисту гелікоптерів AMPS;

60 запасних моторів для човнів;

шість великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh для транспортування важкої техніки;

маскувальні сітки, дощовики та 100 тис. аптечок.

Також у відомстві додають, що до передачі готується важкий ЗРК Patriot. Однак зауважили, що на прохання Бундесверу та Люфтваффе, які курують операцію, його передача стоїть під грифом "цілком таємно" з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США закупили у Казахстану 81 бойовий лі так радянського зразка, які можуть передати Україні. В списку фігурує навіть винищувач-перехоплювач МіГ-31.

Водночас міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Італія може передати Україні крилаті ракети Storm Shadow за прикладом Парижа та Лондона.