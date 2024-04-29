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Німеччина надала Україні новий пакет допомоги — що він містить

29 квітня 2024 22:24
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Ілля Рябінін
редактор
Німеччина надала Україні новий пакет допомоги — що він містить
Українські солдати готують німецьку БМП Marder. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. До списку переданої техніки та обладнання також увійшла зенітна самохідна установка Skynex.

Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини

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Згідно з переліком оборонного відомства ФРН, Україна отримала:

  • 10 БМП Marder з боєкомплектом, деталями та запчастинами;
  • боєприпаси для танків Leopard 2 та зенітних самоходок Gepard;
  • скорострільну систему ППО Skynex з боєкомплектом;
  • боєкомплект для ЗРК IRIS-T;
  • високочастотні повітряні радари TRML-4D;
  • 7500 артилерійських снарядів 155 мм;
  • 18000 боєприпасів 40 мм;
  • 3000 протитанкових гранатометів Matador;
  • боєприпаси до 120-мм мінометів;
  • мостоукладач Biber з деталями та запчастинами;
  • БРЕМ Dachs та дев'ять мінних тралів;
  • протиракетна система захисту гелікоптерів AMPS;
  • 60 запасних моторів для човнів;
  • шість великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh для транспортування важкої техніки;
  • маскувальні сітки, дощовики та 100 тис. аптечок.

Також у відомстві додають, що до передачі готується важкий ЗРК Patriot. Однак зауважили, що на прохання Бундесверу та Люфтваффе, які курують операцію, його передача стоїть під грифом "цілком таємно" з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що  США закупили у Казахстану 81 бойовий лі так радянського зразка, які можуть передати Україні. В списку фігурує навіть винищувач-перехоплювач МіГ-31.

Водночас міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Італія може передати Україні крилаті ракети Storm Shadow за прикладом Парижа та Лондона.

Німеччина
ЗСУ
військова допомога
Україна
військова техніка
війна в Україні

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