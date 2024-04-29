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Германия предоставила Украине новый пакет помощи — что он содержит

29 апреля 2024 22:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Германия предоставила Украине новый пакет помощи — что он содержит
Украинские солдаты готовят немецкую БМП Marder. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В список переданной техники и оборудования вошла зенитная самоходная установка Skynex.

Об этом сообщает Министерство обороны Германии.

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Согласно перечню оборонного ведомства ФРГ, Украина получила:

  • 10 БМП Marder с боекомплектом, деталями и запчастями;
  • боеприпасы для танков Leopard 2 и зенитных самоходок Gepard;
  • скорострельную систему ПВО Skynex с боекомплектом;
  • боекомплект для ЗРК IRIS-T;
  • высокочастотные воздушные радары TRML-4D;
  • 7500 артиллерийских снарядов 155 мм;
  • 18 000 боеприпасов 40 мм;
  • 3000 противотанковых гранатометов Matador;
  • боеприпасы до 120-мм минометов;
  • мостоукладчик Biber с деталями и запчастями;
  • БРЭМ Dachs и девять минных тралов;
  • противоракетная система защиты вертолетов AMPS;
  • 60 запасных моторов для лодок;
  • шесть большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh для транспортировки тяжелой техники;
  • маскировочные сетки, дождевики и 100 тыс. аптечек.

Также в ведомстве добавляют, что к передаче готовится тяжелая ЗРК Patriot. Однако отметили, что по просьбам Бундесвера и Люфтваффе, курирующих операцию, его передача стоит под грифом "совершенно секретно" из соображений безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что   США закупили у Казахстана 81 боевой ли   да советского образца, которые могут передать Украине. В списке фигурирует даже истребитель-перехватчик МиГ-31.

В то же время министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Италия может передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow по примеру Парижа и Лондона.

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военная помощь
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военная техника
война в Украине

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