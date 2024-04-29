Германия предоставила Украине новый пакет помощи — что он содержит
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В список переданной техники и оборудования вошла зенитная самоходная установка Skynex.
Об этом сообщает Министерство обороны Германии.
Новый пакет помощи от Германии
Согласно перечню оборонного ведомства ФРГ, Украина получила:
- 10 БМП Marder с боекомплектом, деталями и запчастями;
- боеприпасы для танков Leopard 2 и зенитных самоходок Gepard;
- скорострельную систему ПВО Skynex с боекомплектом;
- боекомплект для ЗРК IRIS-T;
- высокочастотные воздушные радары TRML-4D;
- 7500 артиллерийских снарядов 155 мм;
- 18 000 боеприпасов 40 мм;
- 3000 противотанковых гранатометов Matador;
- боеприпасы до 120-мм минометов;
- мостоукладчик Biber с деталями и запчастями;
- БРЭМ Dachs и девять минных тралов;
- противоракетная система защиты вертолетов AMPS;
- 60 запасных моторов для лодок;
- шесть большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh для транспортировки тяжелой техники;
- маскировочные сетки, дождевики и 100 тыс. аптечек.
Также в ведомстве добавляют, что к передаче готовится тяжелая ЗРК Patriot. Однако отметили, что по просьбам Бундесвера и Люфтваффе, курирующих операцию, его передача стоит под грифом "совершенно секретно" из соображений безопасности.
Напомним, ранее стало известно, что США закупили у Казахстана 81 боевой ли да советского образца, которые могут передать Украине. В списке фигурирует даже истребитель-перехватчик МиГ-31.
В то же время министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Италия может передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow по примеру Парижа и Лондона.
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