Германия предоставила Украине новый пакет помощи — что он содержит

Украинские солдаты готовят немецкую БМП Marder. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В список переданной техники и оборудования вошла зенитная самоходная установка Skynex.

Об этом сообщает Министерство обороны Германии.

Читайте также:

Новый пакет помощи от Германии

Согласно перечню оборонного ведомства ФРГ, Украина получила:

10 БМП Marder с боекомплектом, деталями и запчастями;

боеприпасы для танков Leopard 2 и зенитных самоходок Gepard;

скорострельную систему ПВО Skynex с боекомплектом;

боекомплект для ЗРК IRIS-T;

высокочастотные воздушные радары TRML-4D;

7500 артиллерийских снарядов 155 мм;

18 000 боеприпасов 40 мм;

3000 противотанковых гранатометов Matador;

боеприпасы до 120-мм минометов;

мостоукладчик Biber с деталями и запчастями;

БРЭМ Dachs и девять минных тралов;

противоракетная система защиты вертолетов AMPS;

60 запасных моторов для лодок;

шесть большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh для транспортировки тяжелой техники;

маскировочные сетки, дождевики и 100 тыс. аптечек.

Также в ведомстве добавляют, что к передаче готовится тяжелая ЗРК Patriot. Однако отметили, что по просьбам Бундесвера и Люфтваффе, курирующих операцию, его передача стоит под грифом "совершенно секретно" из соображений безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что США закупили у Казахстана 81 боевой ли да советского образца, которые могут передать Украине. В списке фигурирует даже истребитель-перехватчик МиГ-31.

В то же время министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Италия может передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow по примеру Парижа и Лондона.