Німеччина передала Україні щойно виготовлені снаряди до Gepard

Gepard. Ілюстративне фото: Defense Express

Німеччина перший раз передала нашій країні нові боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard. Відомо, що будівництво лінії для виробництва боєприпасів з успіхом завершили "в амбітні терміни".

Про це повідомляє пресслужба Міноборони ФРН.

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"Війна в Україні майже щодня нагадує нам, що захист власної країни залежить від протиповітряної оборони та достатньої кількості боєприпасів. З відновленням виробництва боєприпасів Gepard зосереджуємося саме на цих двох важливих аспектах. Я радий, що ми так швидко і без бюрократичних перешкод запустили виробництво", — зауважив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Підтримка Німеччини

За його словами, його країна й далі буде підтримувати нашу державу в оборонній сфері, а саме надавати артилерію, боєприпаси та наземну протиповітряну оборону.

"Німеччина є найбільшим європейським прихильником України. Нинішньою поставкою зроблено великий крок для протиповітряної оборони України. Боєприпаси для зенітного танка Gepard, який успішно використовується в Україні для боротьби з російськими нападами, зокрема по цивільних об’єктах, тепер виробляють у Німеччині. Раніше поставки також йшли зі Швейцарії. Однак остання неодноразово відмовлялася підтримувати Україну товарами військового призначення", — додали у Міноборони Німеччини.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц затягує рішення щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus. Він боїться, що бійці ЗСУ будуть використовувати їх для ударів по території Росії.