Германия передала Украине только что изготовленные снаряды Gepard

Gepard. Иллюстративное фото: Defense Express

Германия в первый раз передала нашей стране новые боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard. Известно, что строительство линии по производству боеприпасов с успехом завершили "в амбициозные сроки".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ФРГ.

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"Война в Украине почти каждый день напоминает нам, что защита собственной страны зависит от противовоздушной обороны и достаточного количества боеприпасов. С возобновлением производства боеприпасов Gepard сосредотачиваемся именно на этих двух важных аспектах. Я рад, что мы так быстро и без бюрократических препятствий запустили производство", — заметил министр обороны Германии Борис Писториус.

Поддержка Германии

По его словам, его страна и дальше будет поддерживать наше государство в оборонной сфере, а именно предоставлять артиллерию, боеприпасы и наземную противовоздушную оборону.

"Германия является крупнейшим европейским сторонником Украины. Нынешней поставкой сделан большой шаг для противовоздушной обороны Украины. Боеприпасы для зенитного танка Gepard, успешно используемого в Украине для борьбы с российскими нападениями, в частности по гражданским объектам, теперь производят в Германии. Ранее поставки также шли из Швейцарии. Однако последняя неоднократно отказывалась поддерживать Украину товарами военного назначения", — добавили в Минобороны Германии.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц затягивает решение о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Он опасается, что бойцы ВСУ будут использовать их для ударов по территории России.