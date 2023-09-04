Шольц не поспішає передавати Україні Taurus: яка причина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Канцлер Німеччини Олаф Шольц затягує рішення щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus. Він боїться, що бійці ЗСУ будуть використовувати їх для ударів по території Росії.

Про це повідомляє BILD.

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Видання зазначає, що рішення про передачу Taurus може залежати також від неодноразових внутрішніх дебатів у Берліні про нібито необхідність переговорів із Кремлем.

Однак очільниця МЗС Анналена Бербок та міністр фінансів Крістіан Лінднер висловилися за постачання ракет для України. Шольц не поспішає ухвалювати рішення про передачу.

Крім побоювання застосування Taurus по РФ, у Німеччині знайшли ще декілька аргументів, чому озброєння досі не передали. Уряд країни хоче дочекатися рішення президента США Джо Байдена щодо ракет ATACMS, однак з іншого боку, у Шольца стверджують, що крилаті ракети будуть мати сенс лише після того, як в Україну будуть поставлені винищувачі F-16.

Однак Taurus можна використовувати з наявними винищувачами після відповідної модифікації. Схожі ракети Storm Shadow та SCALP вже використовуються ЗСУ.

Видання пише, що українські офіційні особи зазначають, що наразі потрібно більше можливостей, щоб атакувати російські позиції та командні центри на території України. Ракети Taurus допоможуть досягти подальшого прогресу в деокупації територій.

Нагадаємо, ракети Taurus можна назвати аналогічними тим, які Україна уже отримала від Великої Британії (Storm Shadow) та Франції (SCALP). Вони призначені для виконання ідентичної задачі — знищення стаціонарних цілей, захищених потужними системами ППО, без заходу літаків у зони, контрольовані ворожими силами.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проявив упевненість у можливості отримання Україною ракет далекого радіусу дії Taurus та ATACMS від Німеччини та США. Ці озброєння здатні посилити можливості української армії щодо дій у районі російських ліній оборони.