Німеччина передасть Україні нову військову допомогу на сотні мільйонів євро

ЗРК "Patriot". Фото: Depositphotos

Сьогодні, 11 липня, під час саміту НАТО Німеччина оголосить про новий пакет військової допомоги для України. В пакет буде входити багато різного озброєння.

Про це пише Spiegel.

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У новий пакет входитимуть:

25 танків "Leopard" 1A5;

40 БМП "Marder" 1A3;

2 ЗРК "Patriot";

5 БРЕМ Bergepanzer 2;

20 тисяч артснарядів 155-мм;

5 тисяч димових снарядів.

Німеччина має невеликі запаси

Зазначається, що такий крок є суттєвим для України, адже запаси Німеччини є невеликими. Тому таким чином у ФРН хочуть показати, що досі є однією із тих країн, які підтримують нашу державу найбільше.

Сума військової допомоги

За інформацією Spiegel, вартість цього пакету сягає близько 600 млн євро. Своєю чергою у dpa зазначають, що пакет може сягати до 700 млн євро.

Нагадаємо, компанія Rheinmetall з Німеччини планує відкрити завод бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів. Вона відкидає стурбованість інших західних оборонних компаній про збільшення присутності в державі, в якій триває війна.