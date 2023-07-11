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Німеччина передасть Україні нову військову допомогу на сотні мільйонів євро

11 липня 2023 13:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Німеччина передасть Україні нову військову допомогу на сотні мільйонів євро
ЗРК "Patriot". Фото: Depositphotos
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 11 липня, під час саміту НАТО Німеччина оголосить про новий пакет військової допомоги для України. В пакет буде входити багато різного озброєння.

Про це пише Spiegel.

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У новий пакет входитимуть:

  • 25 танків "Leopard" 1A5;
  • 40 БМП "Marder" 1A3;
  • 2 ЗРК "Patriot";
  • 5 БРЕМ Bergepanzer 2;
  • 20 тисяч артснарядів 155-мм;
  • 5 тисяч димових снарядів.

Німеччина має невеликі запаси

Зазначається, що такий крок є суттєвим для України, адже запаси Німеччини є невеликими. Тому таким чином у ФРН хочуть показати, що досі є однією із тих країн, які підтримують нашу державу найбільше.

Сума військової допомоги

За інформацією Spiegel, вартість цього пакету сягає близько 600 млн євро. Своєю чергою у dpa зазначають, що пакет може сягати до 700 млн євро. 

Нагадаємо, компанія Rheinmetall з Німеччини планує відкрити завод бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів. Вона відкидає стурбованість інших західних оборонних компаній про збільшення присутності в державі, в якій триває війна. 

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