Німеччина передасть Україні нову військову допомогу на сотні мільйонів євро
Сьогодні, 11 липня, під час саміту НАТО Німеччина оголосить про новий пакет військової допомоги для України. В пакет буде входити багато різного озброєння.
Про це пише Spiegel.
Яку допомогу передадуть німці
У новий пакет входитимуть:
- 25 танків "Leopard" 1A5;
- 40 БМП "Marder" 1A3;
- 2 ЗРК "Patriot";
- 5 БРЕМ Bergepanzer 2;
- 20 тисяч артснарядів 155-мм;
- 5 тисяч димових снарядів.
Німеччина має невеликі запаси
Зазначається, що такий крок є суттєвим для України, адже запаси Німеччини є невеликими. Тому таким чином у ФРН хочуть показати, що досі є однією із тих країн, які підтримують нашу державу найбільше.
Сума військової допомоги
За інформацією Spiegel, вартість цього пакету сягає близько 600 млн євро. Своєю чергою у dpa зазначають, що пакет може сягати до 700 млн євро.
Нагадаємо, компанія Rheinmetall з Німеччини планує відкрити завод бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів. Вона відкидає стурбованість інших західних оборонних компаній про збільшення присутності в державі, в якій триває війна.