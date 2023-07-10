Німецька компанія Rheinmetall відкриє завод бронетехніки на заході України

Завод Rheinmetall. Фото: Bild

Компанія Rheinmetall з Німеччини планує відкрити завод бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів. Вона відкидає стурбованість інших західних оборонних компаній про збільшення присутності в державі, в якій триває війна.

Про це заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер в інтерв'ю CNN.

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Навчання українців

Він зауважив, що найбільший німецький виробник зброї також буде навчати громадян України займатися обслуговуванням танків та іншої броньованої техніки. Завод буде розташовано на заході країни.

"(Українці. — Ред.) повинні допомагати собі самі — якщо їм завжди доведеться чекати європейців чи американців, щоб їм допомагали протягом наступних 10 чи 20 років… Це неможливо", — пояснив він.

Скільки танків зможе виробляти завод

Зазначається, що на початку 2023 року у компанії повідомляли, що планують на українському заводі виробляти близько 400 танків на рік.

Нагадаємо, раніше Армін Паппергер розповідав, що відгуки українських бійців про німецьку зброю дуже позитивні. Їм вдається опановувати й унікально використовувати військову техніку, яку передала Німеччина.