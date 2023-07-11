Германия передаст Украине новую военную помощь на сотни миллионов евро

ЗРК "Patriot". Фото: Depositphotos

Сегодня, 11 июля, во время саммита НАТО Германия объявит новый пакет военной помощи для Украины. В пакет будет входить много разного вооружения.

Об этом пишет Spiegel.

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В новый пакет будут входить:

25 танков "Leopard" 1A5;

40 БМП "Marder" 1A3;

2 ЗРК "Patriot";

5 БРЕМ Bergepanzer 2;

20 тысяч артснарядов 155-мм;

5 тысяч дымовых снарядов.

Германия имеет небольшие запасы

Отмечается, что такой шаг существенный для Украины, ведь запасы Германии невелики. Поэтому таким образом в ФРГ хотят показать, что до сих пор одна из тех стран, которые поддерживают наше государство больше всего.

Сумма военной помощи

По информации Spiegel, стоимость этого пакета составляет около 600 млн евро. В свою очередь в dpa отмечают, что пакет может достигать 700 млн евро.

Напомним, компания Rheinmetall из Германии планирует открыть завод бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель. Она отвергает обеспокоенность других западных оборонных компаний об увеличении присутствия в государстве, в котором идет война.