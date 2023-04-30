Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО IRIS-T
Німеччина підтвердила передачу Україні ще однієї, другої, системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Всього Берлін обіцяв передати чотири таких системи ППО.
Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
Системи ППО IRIS-T для України
Окрім установки ППО, Німеччина передала Україні ще вісім вантажівок Zetros. Всього українські військові отримали вже 84 одиниць таких транспортних засобів.
Також Німеччина доставила дві вантажівки 8х6 з вісьмома роздатними контейнерами.
Загалом від Німеччини наша держава отримала вже два зенітних ракетних комплекси IRIS-T.
Що відомо про IRIS-T
IRIS-T SLM — розроблений компанією Diehl Defence наземний ЗРК на шасі MAN SX 45 (8 x 8) з модифікованими керованими ракетами малої дальності.
Дальність стрільби з вертикальної пускової установки — до 40 кілометрів, ураження — 20 кілометрів. Може вражати літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби.
Нагадаємо, у жовтні минулого року Німеччина передала українським військовим найсучаснішу систему протиповітряної оборони IRIS-T. Вона може вражати літаки, гелікоптери тощо.
Також українські захисники отримали радіолокаційну станцію TRML-4D. Вона необхідна для німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T.