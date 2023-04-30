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Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО IRIS-T

30 квітня 2023 14:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО IRIS-T
Зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Фото: Diefl Defence
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Німеччина підтвердила передачу Україні ще однієї, другої, системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Всього Берлін обіцяв передати чотири таких системи ППО.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

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Окрім установки ППО, Німеччина передала Україні ще вісім вантажівок Zetros. Всього українські військові отримали вже 84 одиниць таких транспортних засобів.

Також Німеччина доставила дві вантажівки 8х6 з вісьмома роздатними контейнерами.

Загалом від Німеччини наша держава отримала вже два зенітних ракетних комплекси  IRIS-T.

Що відомо про IRIS-T

IRIS-T SLM — розроблений компанією Diehl Defence наземний ЗРК на шасі MAN SX 45 (8 x 8) з модифікованими керованими ракетами малої дальності.

Дальність стрільби з вертикальної пускової установки — до 40 кілометрів, ураження — 20 кілометрів. Може вражати літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Німеччина передала українським військовим найсучаснішу систему протиповітряної оборони IRIS-T. Вона може вражати літаки, гелікоптери тощо.

Також українські захисники отримали радіолокаційну станцію TRML-4D. Вона необхідна для німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T.

 

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