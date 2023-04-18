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Німецький уряд оголосив про відправку Україні системи Patriot

18 квітня 2023 21:06
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Німецький уряд оголосив про відправку Україні системи Patriot
Система ППО Patriot НАТО у Словаччині. Фото: Gregory Fréni/Mediacentrum Defensie (MCD)
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У вівторок, 18 квітня, уряд Німеччини повідомив, що надав Україні систему ППО Patriot та ракети для нього. Ця допомога була надана протягом останнього тижня. 

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Німеччини.

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Що відомо

Так, відповідно до повідомлення, Німеччина надасть Збройним силам України:

  • ЗРК Patriot разом із ракетами;
  • 16 вантажівок Zetros;
  • два автомобілі для прикордонників.

Система ППО Patriot

Зенітно-ракетна система (ЗРК), основна у своєму роді, що використовується армією Сполучених Штатів і кількома союзними державами. Patriot використовує передові ракети-перехоплювачі з повітря та високоефективні радіолокаційні системи. Patriot була однією з перших тактичних систем у Міністерстві оборони США, яка використовувала летальну автономію в бою.

Нагадаємо, що раніше представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна очікує на постачання зенітно-ракетних комплексів ЗРК Patriot і Samp-T найближчим часом. Передбачається, що фахівці навчатимуться два місяці, перш ніж системи з'являться на українській території.

Також раніше Польща звернулася з проханням до Німеччини. Варшава просила офіційний дозвіл на передачу винищувачів МіГ-29 для України.

Йдеться про літаки, які в роки холодної війни були на озброєнні колишньої Німецької демократичної республіки і перейшли у спадок Бундесверу, а у 2002 році Німеччина продала їх Польщі. За даними ЗМІ, Німеччина схвалила запит Польщі

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