Німецький уряд оголосив про відправку Україні системи Patriot

Система ППО Patriot НАТО у Словаччині. Фото: Gregory Fréni/Mediacentrum Defensie (MCD)

У вівторок, 18 квітня, уряд Німеччини повідомив, що надав Україні систему ППО Patriot та ракети для нього. Ця допомога була надана протягом останнього тижня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Німеччини.

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Що відомо

Так, відповідно до повідомлення, Німеччина надасть Збройним силам України:

ЗРК Patriot разом із ракетами;

16 вантажівок Zetros;

два автомобілі для прикордонників.

Система ППО Patriot

Зенітно-ракетна система (ЗРК), основна у своєму роді, що використовується армією Сполучених Штатів і кількома союзними державами. Patriot використовує передові ракети-перехоплювачі з повітря та високоефективні радіолокаційні системи. Patriot була однією з перших тактичних систем у Міністерстві оборони США, яка використовувала летальну автономію в бою.

Нагадаємо, що раніше представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна очікує на постачання зенітно-ракетних комплексів ЗРК Patriot і Samp-T найближчим часом. Передбачається, що фахівці навчатимуться два місяці, перш ніж системи з'являться на українській території.

Також раніше Польща звернулася з проханням до Німеччини. Варшава просила офіційний дозвіл на передачу винищувачів МіГ-29 для України.

Йдеться про літаки, які в роки холодної війни були на озброєнні колишньої Німецької демократичної республіки і перейшли у спадок Бундесверу, а у 2002 році Німеччина продала їх Польщі. За даними ЗМІ, Німеччина схвалила запит Польщі.