Германия подтвердила передачу Украине второй системы ПВО IRIS-T
Германия подтвердила передачу Украине еще одной, второй системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Всего Берлин обещал передать четыре таких системы ПВО.
Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
Системы ПВО IRIS-T для Украины
Кроме установки ПВО Германия передала Украине еще восемь грузовиков Zetros. Всего украинские военные получили уже 84 единицы таких транспортных средств.
Также Германия доставила два грузовика 8х6 с восемью раздаточными контейнерами.
В общем, от Германии наше государство получило уже два зенитных ракетных комплекса IRIS-T.
Что известно об IRIS-T
IRIS-T SLM — разработанный компанией Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8 x 8) с модифицированными управляемыми ракетами малой дальности.
Дальность стрельбы с вертикальной пусковой установки — до 40 километров, поражение — 20 километров. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.
Напомним, в октябре прошлого года Германия передала украинским военным самую современную систему противовоздушной обороны IRIS-T. Она может поражать самолеты, вертолеты и т.д.
Также украинские защитники получили радиолокационную станцию TRML-4D. Она необходима для германской системы противовоздушной обороны IRIS-T.