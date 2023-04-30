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Германия подтвердила передачу Украине второй системы ПВО IRIS-T

30 апреля 2023 14:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Германия подтвердила передачу Украине второй системы ПВО IRIS-T
Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T. Фото: Diefl Defence
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Германия подтвердила передачу Украине еще одной, второй системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Всего Берлин обещал передать четыре таких системы ПВО.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

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Кроме установки ПВО Германия передала Украине еще восемь грузовиков Zetros. Всего украинские военные получили уже 84 единицы таких транспортных средств.

Также Германия доставила два грузовика 8х6 с восемью раздаточными контейнерами.

В общем, от Германии наше государство получило уже два зенитных ракетных комплекса IRIS-T.

Что известно об IRIS-T

IRIS-T SLM — разработанный компанией Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8 x 8) с модифицированными управляемыми ракетами малой дальности.

Дальность стрельбы с вертикальной пусковой установки — до 40 километров, поражение — 20 километров. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

Напомним, в октябре прошлого года Германия передала украинским военным самую современную систему противовоздушной обороны IRIS-T. Она может поражать самолеты, вертолеты и т.д.

Также украинские защитники получили радиолокационную станцию TRML-4D. Она необходима для германской системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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