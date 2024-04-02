Німеччина приєднається до чеської ініціативи щодо постачання Україні снарядів

Снаряди для України. Фото ілюстративне: Reuters

Німеччина підтримає Україну, надавши 180 000 артилерійських снарядів як внесок у очолюваний Чехією план закупівлі боєприпасів для України. Така операція загалом обійдеться у 576 мільйонів євро.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 2 квітня.

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Найбільш гострою потребою для України через два роки після повномасштабного вторгнення Росії стали артилерійські боєприпаси, які закінчуються. Це зумовлене тим, що обидві сторони використовують сильний гарматний вогонь, щоб утримувати переважно статичні, закріплені позиції вздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

Минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні пакету допомоги в розмірі 478 мільйонів євро. При цьому він не врахував підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів.

"Загальна вартість обох заходів підтримки становить понад один мільярд євро", — повідомив речник міністерства.

Наразі ще більше країн приєдналися до чеської ініціативи щодо постачання сотень тисяч снарядів для України з-за меж Європи.

На частку Німеччини припадатиме 40% ініціативи, повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, що Франція активно працює над збільшенням виробничих потужностей для забезпечення України необхідними боєкомплектами та боєприпасами.

Також ми писали про те, що низка країн, які є тісними союзниками України, об'єдналися, аби покращити постачання зброї та боєприпасів для нашої держави. Так, США ведуть переговори про збільшення закупівель вибухівки з Туреччини, щоб збільшити виробництво артилерійських снарядів, які необхідні Збройним силам України.