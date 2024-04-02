Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Німеччина приєднається до чеської ініціативи щодо постачання Україні снарядів arrow

Німеччина приєднається до чеської ініціативи щодо постачання Україні снарядів

2 квітня 2024 16:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Німеччина приєднається до чеської ініціативи щодо постачання Україні снарядів
Снаряди для України. Фото ілюстративне: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Німеччина підтримає Україну, надавши 180 000 артилерійських снарядів як внесок у очолюваний Чехією план закупівлі боєприпасів для України. Така операція загалом обійдеться у 576 мільйонів євро.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 2 квітня.

Читайте також:

Німеччина надасть Україні снаряди

Найбільш гострою потребою для України через два роки після повномасштабного вторгнення Росії стали артилерійські боєприпаси, які закінчуються. Це зумовлене тим, що обидві сторони використовують сильний гарматний вогонь, щоб утримувати переважно статичні, закріплені позиції вздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

Минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні пакету допомоги в розмірі 478 мільйонів євро. При цьому він не врахував підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів.

"Загальна вартість обох заходів підтримки становить понад один мільярд євро", — повідомив речник міністерства.

Наразі ще більше країн приєдналися до чеської ініціативи щодо постачання сотень тисяч снарядів для України з-за меж Європи.

На частку Німеччини припадатиме 40% ініціативи, повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, що Франція активно працює над збільшенням виробничих потужностей для забезпечення України необхідними боєкомплектами та боєприпасами.

Також ми писали про те, що низка країн, які є тісними союзниками України, об'єдналися, аби покращити постачання зброї та боєприпасів для нашої держави. Так, США ведуть переговори про збільшення закупівель вибухівки з Туреччини, щоб збільшити виробництво артилерійських снарядів, які необхідні Збройним силам України.

Німеччина
війна
Чехія
Україна
боєприпаси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК