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Германия присоединится к чешской инициативе по поставке Украине снарядов

2 апреля 2024 16:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Германия присоединится к чешской инициативе по поставке Украине снарядов
Снаряды для Украины. Фото иллюстративный: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Германия поддержит Украину, предоставив 180 000 артиллерийских снарядов в качестве вклада в возглавляемый Чехией план закупки боеприпасов для Украины. Такая операция в общей сложности обойдется в 576 миллионов евро.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 2 апреля.

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Наиболее острой потребностью для Украины через два года после полномасштабного вторжения России стали заканчивающиеся артиллерийские боеприпасы. Это обусловлено тем, что обе стороны используют сильный пушечный огонь, чтобы удерживать преимущественно статические закрепленные позиции вдоль 1000-километровой линии фронта.

В прошлом месяце министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине пакета помощи в размере 478 миллионов евро. При этом он не учел поддержку чешской инициативы по боеприпасам.

"Общая стоимость обеих мер поддержки составляет более одного миллиарда евро", — сообщил представитель министерства.

Еще больше стран присоединились к чешской инициативе по поставкам сотен тысяч снарядов для Украины из-за пределов Европы.

На долю Германии придется 40% инициативы, сообщили в министерстве.

Напомним, что Франция активно работает над увеличением производственных мощностей для обеспечения Украины необходимыми боекомплектами и боеприпасами.

Также мы писали о том, что ряд стран, тесных союзников Украины, объединились, чтобы улучшить поставки оружия и боеприпасов для нашего государства. Так, США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатки из Турции, чтобы увеличить производство артиллерийских снарядов, необходимых Вооруженным силам Украины.

Германия
война
Чехия
Украина
боеприпасы

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