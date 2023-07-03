Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Німеччина та Данія нададуть Україні нову партію Leopard 1: названі терміни arrow

Німеччина та Данія нададуть Україні нову партію Leopard 1: названі терміни

3 липня 2023 19:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Німеччина та Данія нададуть Україні нову партію Leopard 1: названі терміни
Німецький танк Leopard. Фото: Wikipedia
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Найближчим часом Німеччина та Данія у рамках військової підтримки відправлять до України танки Leopard 1A5. При цьому німецькі фахівці продовжують допомагати у навчанні українських військових.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Rzeczpospolita.

Читайте також:

Танки для України

Пісторіус стверджує, що нині Німеччина посідає друге місце за обсягом військової допомоги Україні, включаючи постачання обладнання, прямі фінансові внески та підтримку через Європейський Союз.

"Найближчими тижнями в Україну вирушать десятки танків Leopard 1A5, надані Німеччиною та Данією. До того ж у травні ми вже затвердили новий пакет допомоги на суму 2,7 мільярда євро. У цей пакет включені додаткові терміново потрібні озброєння, на кшталт систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM", — деталізував голова німецького Міноборони.

Що відомо про Leopard

Leopard 1 був головним танком, включаючи його модернізовані версії, якими були обладнані збройні сили Федеративної Республіки Німеччина до 1980-х років. Ця бойова машина була також озброєнням армій Нідерландів, Бельгії, Норвегії, Данії, Австралії та Італії, де її виробляли за ліцензією.

Нині цей танк продовжує залишатися в рядах танкових підрозділів сухопутних військ різних країн світу, регулярно модернізуючи. Він був частиною арсеналу бундесверу (збройних сил ФРН) до 2010 року, коли його замінили на Leopard 2.

Нагадаємо, танки Leopard 2А4, які перебувають на озброєнні української армії, посилили за допомогою блоків динамічного захисту.

Повідомляється, що на лобову та бортову проєкцію вежі та борту корпусу танка Leopard 2А4 встановили контейнери додаткового захисту "Контакт-1".

Також ми писали, що вже незабаром десятки німецьких танків Leopard покажуть свою роботу на лінії фронту в Україні. Вони значно віддадуть перевагу ЗСУ у зачистці територій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз