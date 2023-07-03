Німеччина та Данія нададуть Україні нову партію Leopard 1: названі терміни

Німецький танк Leopard. Фото: Wikipedia

Найближчим часом Німеччина та Данія у рамках військової підтримки відправлять до України танки Leopard 1A5. При цьому німецькі фахівці продовжують допомагати у навчанні українських військових.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Rzeczpospolita.

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Пісторіус стверджує, що нині Німеччина посідає друге місце за обсягом військової допомоги Україні, включаючи постачання обладнання, прямі фінансові внески та підтримку через Європейський Союз.

"Найближчими тижнями в Україну вирушать десятки танків Leopard 1A5, надані Німеччиною та Данією. До того ж у травні ми вже затвердили новий пакет допомоги на суму 2,7 мільярда євро. У цей пакет включені додаткові терміново потрібні озброєння, на кшталт систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM", — деталізував голова німецького Міноборони.

Що відомо про Leopard

Leopard 1 був головним танком, включаючи його модернізовані версії, якими були обладнані збройні сили Федеративної Республіки Німеччина до 1980-х років. Ця бойова машина була також озброєнням армій Нідерландів, Бельгії, Норвегії, Данії, Австралії та Італії, де її виробляли за ліцензією.

Нині цей танк продовжує залишатися в рядах танкових підрозділів сухопутних військ різних країн світу, регулярно модернізуючи. Він був частиною арсеналу бундесверу (збройних сил ФРН) до 2010 року, коли його замінили на Leopard 2.

Нагадаємо, танки Leopard 2А4, які перебувають на озброєнні української армії, посилили за допомогою блоків динамічного захисту.

Повідомляється, що на лобову та бортову проєкцію вежі та борту корпусу танка Leopard 2А4 встановили контейнери додаткового захисту "Контакт-1".

Також ми писали, що вже незабаром десятки німецьких танків Leopard покажуть свою роботу на лінії фронту в Україні. Вони значно віддадуть перевагу ЗСУ у зачистці територій.