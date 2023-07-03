Германия и Дания предоставят Украине новую партию Leopard 1: названы сроки

Немецкий танк Leopard. Фото: Wikipedia

В ближайшее время Германия и Дания в рамках военной поддержки отправят в Украину танки Leopard 1A5. При этом немецкие специалисты продолжают помогать в обучении украинских военных.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Rzeczpospolita.

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Писториус утверждает, что в настоящее время Германия занимает второе место по объему военной помощи Украине, включая поставку оборудования, прямые финансовые взносы и поддержку через Европейский союз.

"В ближайшие недели в Украину отправятся десятки танков Leopard 1A5, предоставленные Германией и Данией. К тому же, в мае мы уже утвердили новый пакет помощи на сумму 2,7 миллиарда евро. В этот пакет включены дополнительные срочно нужные вооружения, вроде систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM", — детализировал глава немецкого Минобороны.

Что известно про Leopard

Leopard 1 был главным танком, включая его модернизированные версии, которыми были оснащены вооруженные силы Федеративной Республики Германии до 1980-х годов. Эта боевая машина также была вооружением армий Нидерландов, Бельгии, Норвегии, Дании, Австралии и Италии, где ее производили по лицензии.

В настоящее время этот танк продолжает оставаться в рядах танковых подразделений сухопутных войск различных стран мира, регулярно подвергаясь модернизации. Он был частью арсенала бундесвера (вооруженных сил ФРГ) до 2010 года, когда был заменен на Leopard 2.

Напомним, находящиеся на вооружении украинской армии танки Leopard 2А4 усилили с помощью блоков динамической защиты.

Сообщается, что на лобовую и бортовую проекцию башни и борта корпуса танка Leopard 2А4 установили контейнеры дополнительной защиты "Контакт-1".

Также мы писали, что уже совсем скоро десятки немецких танков Leopard покажут свою работу на линии фронта в Украине. Они значительно предпочтут ВСУ в зачистке территорий.