Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Германия и Дания предоставят Украине новую партию Leopard 1: названы сроки arrow

Германия и Дания предоставят Украине новую партию Leopard 1: названы сроки

3 июля 2023 19:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Германия и Дания предоставят Украине новую партию Leopard 1: названы сроки
Немецкий танк Leopard. Фото: Wikipedia
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ближайшее время Германия и Дания в рамках военной поддержки отправят в Украину танки Leopard 1A5. При этом немецкие специалисты продолжают помогать в обучении украинских военных.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Rzeczpospolita.

Читайте также:

Танки для Украины

Писториус утверждает, что в настоящее время Германия занимает второе место по объему военной помощи Украине, включая поставку оборудования, прямые финансовые взносы и поддержку через Европейский союз.

"В ближайшие недели в Украину отправятся десятки танков Leopard 1A5, предоставленные Германией и Данией. К тому же, в мае мы уже утвердили новый пакет помощи на сумму 2,7 миллиарда евро. В этот пакет включены дополнительные срочно нужные вооружения, вроде систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM", — детализировал глава немецкого Минобороны.

Что известно про Leopard

Leopard 1 был главным танком, включая его модернизированные версии, которыми были оснащены вооруженные силы Федеративной Республики Германии до 1980-х годов. Эта боевая машина также была вооружением армий Нидерландов, Бельгии, Норвегии, Дании, Австралии и Италии, где ее производили по лицензии.

В настоящее время этот танк продолжает оставаться в рядах танковых подразделений сухопутных войск различных стран мира, регулярно подвергаясь модернизации. Он был частью арсенала бундесвера (вооруженных сил ФРГ) до 2010 года, когда был заменен на Leopard 2.

Напомним, находящиеся на вооружении украинской армии танки Leopard 2А4 усилили с помощью блоков динамической защиты.

Сообщается, что на лобовую и бортовую проекцию башни и борта корпуса танка Leopard 2А4 установили контейнеры дополнительной защиты "Контакт-1".

Также мы писали, что уже совсем скоро десятки немецких танков Leopard покажут свою работу на линии фронта в Украине. Они значительно предпочтут ВСУ в зачистке территорий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз