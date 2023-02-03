Німеччина схвалила передачу Україні танків Leopard 1

Танк Leopard 1

Німеччина офіційно підтвердила, що танки старого покоління Leopard 1 також буде поставлено Україні. Старі бойові машини перед відправленням відремонтують на суму 100 млн євро.

Про це видання Süddeutsche Zeitung із посиланням на джерела.

Танки для України

Уряд Німеччини ухвалив рішення відправити в Україну 88 своїх старих танків Leopard 1 після ремонту на суму 100 млн євро. Цей крок може свідчити про зміну політики ФРН щодо передавання Києву такого виду озброєння.

Які проблеми можуть виникнути

Однак проблема полягає в тому, що боєприпаси до Leopard 1 більше не виробляються. Снаряди мають інший калібр, ніж у новіших танків Leopard 2, які також очікують в Україні.

У виданні зазначають, що прохання Німеччини до Бразилії передати велику кількість снарядів для Leopard 1 не увінчалося успіхом.

Крім того, дефіцит боєприпасів може виникнути під час постачання самохідних зенітних установок Gepard. Снаряди до них виробляють у Швейцарії, а країна й досі відмовлялася схвалити реекспорт в Україну, пояснюючи це своїм нейтралітетом. Проте деякі швейцарські законодавці наполягають на тому, щоб країна переглянула свою позицію.

Що відомо про танки Leopard 1

Leopard 1 — це німецький танк старого покоління, який вироблявся з 1965 року. Вважалося, що сучасні високоефективні кумулятивні боєприпаси зменшать значення бронювання, тому основна увага була зосереджена на ударній силі та маневровості машини. Взятий на озброєння у 12 країнах на чотирьох континентах. Завдяки програмам модернізації досі залишається на озброєнні в багатьох країнах. До 1984 р.було виготовлено 4744 одиниць.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.

Тоді ж з промовою виступив і президент США Джо Байден, який оголосив про 31 танк Abrams для України.

Також міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид готовий надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Техніка буде передана після того, як Німеччина надасть на це згоду.