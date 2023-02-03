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Германия отправит в Украину 88 танков Leopard 1, — СМИ

3 февраля 2023 14:51
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Германия одобрила передачу Украине танков Leopard 1
Танк Leopard 1
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Германия официально подтвердила, что танки старого поколения Leopard 1 также будут поставлены Украине. Старые боевые машины перед отправкой отремонтируют на сумму 100 млн. евро.

Об этом издании Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

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Правительство Германии приняло решение отправить в Украину 88 своих старых танков Leopard 1 после ремонта на сумму 100 млн евро. Этот шаг может свидетельствовать об изменении политики ФРГ по передаче Киеву такого вида вооружения.

Какие проблемы могут возникнуть

Однако проблема заключается в том, что боеприпасы к Leopard 1 больше не производятся. У снарядов другой калибр, чем у новейших танков Leopard 2, которые также ожидают в Украине.

В издании отмечают, что просьба Германии в Бразилию передать большое количество снарядов для Leopard 1 не увенчалась успехом.

Кроме того, дефицит боеприпасов может возникнуть при поставке самоходных зенитных установок Gepard. Снаряды к ним производят в Швейцарии, а страна до сих пор отказывалась одобрить реэкспорт в Украину, объясняя это своим нейтралитетом. Однако некоторые швейцарские законодатели настаивают на том, чтобы страна пересмотрела свою позицию.

Что известно о танках Leopard 1

Leopard 1 — это немецкий танк старого поколения, производившийся с 1965 года. Считалось, что современные высокоэффективные кумулятивные боеприпасы снизят значение бронирования, поэтому основное внимание было сосредоточено на ударной силе и маневровости машины. Взят на вооружение в 12 странах на четырех континентах. Благодаря программам модернизации по-прежнему остается на вооружении во многих странах. К 1984 г. было изготовлено 4744 единицы.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.

Тогда же с речью выступил и президент США Джо Байден, объявивший о 31 танке Abrams для Украины.

Также министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.

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