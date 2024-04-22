Німеччина затримує поставки Україні 400 бронемашин MRAP — Bild

Броньовані машини Cougar 4×4 класу MRAP. Ілюстративне фото: U.S. Army

У вересні 2023 року Німеччина профінансувала угоду між Україною і німецьким виробником FFG на постачання 400 важких колісних бронемашин MRAP із протимінним захистом загальною вартістю 315 млн євро. Однак, плани з поставок зазнали суттєвих змін через проблеми з отриманням компонентів і сертифікацією.

Про це повідомляє видання Bild.

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Зірвання поставок бронемашин

За даними видання, заплановані поставки на початок 2024 року були перенесені на квітень, а потім на червень. Також було скорочено план цьогорічних поставок з 200 до 100 бронемашин MRAP.

Одна з головних причин затримок — обмежувальні експортні ліцензії зі США до Німеччини, які ускладнюють постачання компонентів для виробництва MRAP. Зокрема, компоненти протимінного захисту постачаються зі Сполучених Штатів, а потім збираються у Німеччині.

Додатковим фактором стали проблеми із сертифікацією протимінного захисту — на середину квітня жодна з бронемашин MRAP не успішно не пройшла випробування на стійкість до вибухів мін.

Нагадаємо, що у першому кварталі 2024 року уряд Німеччини видав дозволи на експорт озброєнь на суму 5,2 мільярда євро. Україна отримає з цього 74%.

Також ми писали про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Німеччина активно шукає шість систем протиповітряної оборони Patriot. Він також підкреслив критичну потребу України в системах ППО.