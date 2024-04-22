Германия задерживает поставки Украине 400 бронемашин MRAP — Bild

Бронированные машины Cougar 4x4 класса MRAP. Иллюстративное фото: US Army

В сентябре 2023 года Германия профинансировала соглашение между Украиной и немецким производителем FFG на поставку 400 тяжелых колесных бронемашин MRAP с противоминной защитой общей стоимостью 315 млн евро. Однако планы по поставкам претерпели существенные изменения из-за проблем с получением компонентов и сертификацией.

Об этом сообщает издание Bild.

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Срыв поставок бронемашин

По данным издания, запланированные поставки на начало 2024 года были перенесены на апрель, а затем на июнь. Также был сокращен план поставок с 200 до 100 бронемашин MRAP.

Одна из главных причин задержек — ограничительные экспортные лицензии из США в Германию, которые затрудняют поставки компонентов для производства MRAP. В частности, компоненты противоминной защиты поставляются из Соединенных Штатов, а затем собираются в Германии.

Дополнительным фактором стали проблемы с сертификацией противоминной защиты — к середине апреля ни одна из бронемашин MRAP успешно не прошла испытания на устойчивость к взрывам мин.

Напомним, что в первом квартале 2024 года правительство Германии выдало разрешения на экспорт вооружений на сумму 5,2 миллиарда евро. Украина получит от этого 74%.

Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия активно ищет шесть систем противовоздушной обороны Patriot. Он также подчеркнул критическую потребность Украины в системах ПВО.