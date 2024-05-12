Німеччина закликає НАТО захистити небо західної України за допомогою Польщі та Румунії

Німеччина знає, як закрити небо над Західною Україною — заява
Німеччина пропонує підсилити українську протиповітряну оборону і закрити силами ППО НАТО небо західних регіонів України. Цей захист могли б надати Польща та Румунія, які межують з Україною.
Про це у суботу, 11 травня, повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeine.
Розвантажити українські сили протиповітряної оборони
За даними видання, ідею використання систем ППО НАТО, розгорнутих в Румунії і Польщі, для збивання російських безпілотників над Західною Україною запропонували експерт Мюнхенської ради безпеки Ніко Ланге і колишній заступником генсека НАТО Хорст Генріх Браус.
Ланге та Брауса підтримують представники деяких німецьких політичних партій, серед яких правлячі Вільна демократична партія і "Союз 90"/Зелені".
Якби системи ППО НАТО, розташовані в ЄС, захистили небо Західної України, це б розвантажило українські сили протиповітряної оборони на інших ділянках фронту.
Нагадаємо, 4 травня Повітряні сили України продемонстрували винищувачі F-16, які передадуть Україні. На них вже нанесені українські розпізнавальні знаки.
Раніше ми писали, що у Швеції розглядають можливість передачі Україні системи Patriot.
Читайте Новини.LIVE!