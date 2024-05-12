Німеччина закликає НАТО захистити небо західної України за допомогою Польщі та Румунії

Польська система ППО Patriot. Фото: Maciej Szopa/Defence24

Німеччина пропонує підсилити українську протиповітряну оборону і закрити силами ППО НАТО небо західних регіонів України. Цей захист могли б надати Польща та Румунія, які межують з Україною.

Про це у суботу, 11 травня, повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeine.

Читайте також:

Розвантажити українські сили протиповітряної оборони

За даними видання, ідею використання систем ППО НАТО, розгорнутих в Румунії і Польщі, для збивання російських безпілотників над Західною Україною запропонували експерт Мюнхенської ради безпеки Ніко Ланге і колишній заступником генсека НАТО Хорст Генріх Браус.

Ланге та Брауса підтримують представники деяких німецьких політичних партій, серед яких правлячі Вільна демократична партія і "Союз 90"/Зелені".

Якби системи ППО НАТО, розташовані в ЄС, захистили небо Західної України, це б розвантажило українські сили протиповітряної оборони на інших ділянках фронту.

Нагадаємо, 4 травня Повітряні сили України продемонстрували винищувачі F-16, які передадуть Україні. На них вже нанесені українські розпізнавальні знаки.

Раніше ми писали, що у Швеції розглядають можливість передачі Україні системи Patriot.