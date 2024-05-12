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Німеччина знає, як закрити небо над Західною Україною — заява

12 травня 2024 01:32
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Німеччина закликає НАТО захистити небо західної України за допомогою Польщі та Румунії
Польська система ППО Patriot. Фото: Maciej Szopa/Defence24
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Німеччина пропонує підсилити українську протиповітряну оборону і закрити силами ППО НАТО небо західних регіонів України. Цей захист могли б надати Польща та Румунія, які межують з Україною. 

Про це у суботу, 11 травня, повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeine.

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Розвантажити українські сили протиповітряної оборони

За даними видання, ідею використання систем ППО НАТО, розгорнутих в Румунії і Польщі, для збивання російських безпілотників над Західною Україною запропонували експерт Мюнхенської ради безпеки Ніко Ланге і колишній заступником генсека НАТО Хорст Генріх Браус.

Ланге та Брауса підтримують представники деяких німецьких політичних партій, серед яких правлячі Вільна демократична партія і "Союз 90"/Зелені".

Якби системи ППО НАТО, розташовані в ЄС, захистили небо Західної України, це б розвантажило українські сили протиповітряної оборони на інших ділянках фронту.

Нагадаємо, 4 травня Повітряні сили України продемонстрували винищувачі F-16, які передадуть Україні. На них вже нанесені українські розпізнавальні знаки. 

Раніше ми писали, що у Швеції розглядають можливість передачі Україні системи Patriot.

Німеччина
війна
НАТО
ППО

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