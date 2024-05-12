Германия призывает НАТО защитить небо западной Украины с помощью Польши и Румынии

Польская система ПВО Patriot. Фото: Maciej Szopa/Defence24

Германия предлагает усилить украинскую противовоздушную оборону и закрыть силами ПВО НАТО небо Западной Украины. Эту защиту могли бы предоставить Польша и Румыния, граничащие с Украиной.

Об этом в субботу, 11 мая, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine.

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Разгрузить украинские силы противовоздушной обороны

По данным издания, идею использования систем ПВО НАТО, развернутых в Румынии и Польше, для сбивания российских беспилотников над Западной Украиной предложили эксперт Мюнхенского совета безопасности Нико Ланге и бывший заместитель генсека НАТО Хорст Генрих Браус.

Ланге и Брауса поддерживают представители некоторых немецких политических партий, среди которых правящие Свободная демократическая партия и "Союз 90"/Зеленые".

Если бы системы ПВО НАТО, расположенные в ЕС, защитили небо Западной Украины, это разгрузило бы украинские силы противовоздушной обороны на других участках фронта.

Напомним, 4 мая Воздушные силы Украины продемонстрировали истребители F-16, которые будут переданы Украине. На них уже нанесены украинские опознавательные знаки.

Ранее мы писали, что в Швеции рассматривают возможность передачи Украине системы Patriot.